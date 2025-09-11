Η TÜV AUSTRIA Hellas στηρίζει τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις με το πρόγραμμα «ΑγροΑνέλιξη – Farmers of the Future»

Μια σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης της ελληνικής τοπικής αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας αναλαμβάνει η TÜV AUSTRIA Hellas ως χορηγός των επιτόπιων επισκέψεων στον επιχειρηματικό επιταχυντή «ΑγροΑνέλιξη – Farmers of the Future» του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οικοτεχνίες, που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν ήδη υπάρχοντα ή να αναπτύξουν νέα, ποιοτικά, ανταγωνιστικά αγροδιατροφικά προϊόντα. Οι επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα καθίστανται πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το τοπικό παραγωγικό οικοσύστημα.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα συμμετέχουν σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια, όπου αποκτούν πρακτικές επιχειρηματικές γνώσεις και καθοδήγηση για τη δημιουργία νέων διαφοροποιημένων και ανταγωνιστικών προϊόντων. Επίσης, λαμβάνουν εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς, με στόχο να καλυφθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση.

Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων, στελέχη του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και εκπρόσωποι της TÜV AUSTRIA Hellas επισκέπτονται τις παραγωγικές μονάδες των συμμετεχόντων, με στόχο την παροχή εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, ενισχύονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες των συμμετεχόντων σε κρίσιμους τομείς, διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων.

Ο επιχειρηματικός επιταχυντής «ΑγροΑνέλιξη» υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα έχει ήδη υποστηρίξει 100 αγροδιατροφικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και διάθεση 90 νέων προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά. Οι επιχειρήσεις που έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους, καθίστανται πιο βιώσιμες και ανταγωνιστικές και ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες και αλυσίδες αξίας, συνεισφέροντας στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 μηνών και συνολικά υποστηρίζονται 12 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.