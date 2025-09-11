ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ: Μείωση τιμών έως και 40% στα οπωροκηπευτικά, στις λαϊκές – Κλειδί η είσοδος νέων παραγωγών

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ) σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι, η πραγματική μείωση των τιμών στα οπωροκηπευτικά, που φτάνει ήδη το 30-40% στις λαϊκές αγορές, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και στους καταναλωτές ότι εδώ και τέσσερα χρόνια έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, με βασική την αποκατάσταση της δυνατότητας εισόδου νέων παραγωγών στις αγορές, όπως ίσχυε επί 95 χρόνια, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ:

«Μετά την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Θεοδωρικάκου, προς τους Εμπορικούς Φορείς της Αγοράς που περιμένει τις προτάσεις τους, για την μείωση των τιμών στα τρόφιμα.

Ενημερώνουμε τον Υπουργό και τους Καταναλωτές, ότι συνεχώς εδώ και 4 χρόνια έχουμε καταθέσει τις Προτάσεις μας και αν θέλει πραγματικά να πέσουν οι τιμές στα οπωροκηπευτικά, στις 300 Λαϊκές Αγορές της Αττικής και στις υπόλοιπες 1.000 σ’ όλη την χώρα, να επιτρέψει την είσοδο των παραγωγών σ’ αυτές και να ισχύσει το καθεστώς υποδοχής των παραγωγών που ίσχυε 95 χρόνια και λειτουργούσε ο Υγιής Ανταγωνισμός προς όφελος των Καταναλωτών, καταργώντας την Προκήρυξη του Ν. 4849|21, που αποκλείει την είσοδο και αδειοδότηση Νέων Παραγωγών στις Λαϊκές Αγορές 348 Δήμων σ’ όλη τη Χώρα, όπως και στην Αττική και Θεσσαλονίκη τα τελευταία 4 χρόνια».