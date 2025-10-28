EnoGastroDEST: Η Δυτική Μακεδονία επενδύει στη γεύση, την παράδοση και τον βιωματικό τουρισμό

Δυναμικά στον ευρωπαϊκό χάρτη του πολιτιστικού τουρισμού μπαίνει η Δυτική Μακεδονία, μέσα από το πρόγραμμα EnoGastroDEST, μια πρωτοβουλία του Interreg Europe, που συνδυάζει την οινολογική και γαστρονομική κληρονομιά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος του έργου είναι να αναδείξει τον πλούτο της περιοχής, να ενισχύσει την τουριστική κίνηση και να προσφέρει νέες ευκαιρίες στους τοπικούς παραγωγούς.

«Θέλουμε να μετατρέψουμε την παράδοση σε μοχλό ανάπτυξης», τονίζει ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, Θεοφύλακτος Ζυμπίδης, και προσθέτει: «Η γαστρονομία και το κρασί δεν είναι απλώς προϊόντα, είναι πολιτισμός, εμπειρία και ταυτότητα. Μέσα από το EnoGastroDEST, δημιουργούμε τις συνθήκες για να προβληθούν τα τοπικά προϊόντα διεθνώς, να ενισχυθεί η αγροτική οικονομία και να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους».

Το έργο προβλέπει δράσεις δικτύωσης, μελέτες καλών πρακτικών, επισκέψεις σε οινοποιεία και γαστρονομικά κέντρα, καθώς και τη δημιουργία βάσης δεδομένων, που θα αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη του βιωματικού τουρισμού σε όλη την Ευρώπη.

Σύνδεση φύσης, τουρισμού και γαστρονομίας

«Το πρόγραμμα στηρίζεται σε πέντε άξονες: Την ανάδειξη των μεθόδων παραγωγής κρασιού και φαγητού, τη σύνδεσή τους με τον τουρισμό και τη δημιουργία εμπειριών γευσιγνωσίας, εργαστηρίων γαστρονομίας και φεστιβάλ σε άλλες χώρες», εξηγεί ο κ. Ζυμπίδης.

«Με βάση αυτό το πρόγραμμα, έχουμε στόχο την ανάπτυξη της τοπικής μας οικονομίας, την ταυτότητα και την προβολή της περιοχής μας, αλλά και, βέβαια, να κάνουμε καινούργιες πολιτικές, ώστε να αναπτύξουμε τον βιώσιμο γαστροοινικό τουρισμό», σημειώνει ο κ. Ζυμπίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται να εντάξουν ένα μείγμα όλων των τοπικών προϊόντων π.χ. την πιπεριά Φλωρίνης ή τον κρόκο Κοζάνης, τα οποία θα συνοδεύουν το κρασί, ώστε να βοηθήσουν τους παραγωγούς να αναπτυχθούν στις μεθόδους παραγωγής τους, αλλά και να τους προβάλουν μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου, που θα έχει σκοπό την προώθηση των προϊόντων.

«Προσπαθούμε να τονώσουμε τις επιχειρήσεις και να τις εντάξουμε στον πυλώνα ανάπτυξης του τουρισμού, έτσι ώστε να έχουμε μια συλλογική ενίσχυση των πραγμάτων. Δεν θα πάμε ξέχωρα, δηλαδή μόνο σαν προβολή τοπίων, αλλά συνδυάζοντας τη φύση, το τοπίο, τη γαστρονομία. Πρόκειται για έναν συνδυασμό πραγμάτων, ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει στην περιοχή να έχει διάφορα πράγματα να δει και να επισκεφθεί», καταλήγει ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουρισμού. Η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αναζήτηση αναδόχων για τον σχεδιασμό των αποστολών. Το οριστικό πρόγραμμα αναμένεται σύντομα, με στόχευση σε χώρες όπου ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από ελληνικές επιχειρήσεις.