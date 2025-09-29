Απροστάτευτος είναι ο νομός Καβάλας και το νησί της Θάσου απέναντι στην εξάπλωση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε στον αντιπεριφερειάρχη, Θ. Μαρκόπουλο, ο Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας, «η πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμιά απολυμαντική διαδικασία για το νησί της Θάσου αλλά και πουθενά αλλού στο νομό μας». Ενώ ζητά «όλοι να ενεργοποιηθούμε άμεσα και για όσο ακόμα υφίσταται ζωικό κεφάλαιο που χρήζει προστασίας».

Ολόκληρη η επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Νίκος Δημόπουλος:

Αξιότιμε κ. Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας,

Σε συνέχεια της απαντητικής σας επιστολής της 24/9/2025, σχετικά με την παραίνεση του Συλλόγου μας για ενέργειές σας, ώστε να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου και απολύμανσης των οχημάτων στο λιμάνι της Κεραμωτής, προς το νησί της Θάσου και ενέργειες για την απαγόρευση μεταφοράς κυνηγητικών σκυλιών, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα.

Γνωρίζετε ότι βρισκόμαστε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της Ευλογιάς.

Το ζωικό κεφάλαιο της πατρίδας μας και ιδιαίτερα της περιφέρειάς μας, επλήγη και συνεχίζει να πλήττεται ανεπανόρθωτα.

Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για εφησυχασμό και αδράνεια, με δικαιολογία τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα ή υπηρεσίας.

Σας ζητήσαμε απλές και αυτονόητες ενέργειες και να συντονίσετε την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, η επανάληψη είναι μητέρα της μαθήσεως.

Αν οι επιστολές δεν αρκούν, κάντε το τηλεφωνικά ή και διά ζώσης και για όποιον δεν ανταποκρίνεται στα αυτονόητα, γίνετε φορτικός έως δυσάρεστος, όπως αναγκαζόμαστε να γινόμαστε κι εμείς πολλές φορές, ως κτηνοτροφικός σύλλογος.

Καταγγείλτε δημόσια, την αδιαφορία ή την κωλυσιεργία, όπου τη διαπιστώνετε.

Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια κ. Αντιπεριφερειάρχη, η πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμιά απολυμαντική διαδικασία για το νησί της Θάσου αλλά και πουθενά αλλού στο νομό μας.

Πρέπει όλοι να ενεργοποιηθούμε άμεσα και για όσο ακόμα υφίσταται ζωικό κεφάλαιο που χρήζει προστασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί του θέματος.