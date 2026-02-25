Εντείνονται τα αιτήματα για παράταση στο σύστημα διορθώσεων έως τις 15 Μαρτίου

Την έντονη ανησυχία της για τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται στη διαδικασία διορθώσεων των στοιχείων των παραγωγών εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Α’ & Β’ Βαθμού για την Υποστήριξη του Αγροτικού Χώρου (ΠΕΦΑΣΥ), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές εμπλοκές στις πληρωμές χιλιάδων δικαιούχων.

Με επιστολή της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΠΕΦΑΣΥ επισημαίνει ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται σοβαρές δυσλειτουργίες τόσο στη διόρθωση απλών σφαλμάτων όσο και σε μεταβολές που αφορούν τον ΑΤΑΚ, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στους αγρότες και στους φορείς που τους υποστηρίζουν.

Όπως αναφέρεται, οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στις τεχνικές διορθώσεις. Σημαντικά εμπόδια εντοπίζονται και στο σύστημα Monitoring, καθώς και στους διασταυρωτικούς ελέγχους της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα να εντείνεται η αβεβαιότητα και να αυξάνεται ο κίνδυνος καθυστερήσεων ή και περικοπών στις πληρωμές.

Η Ένωση προειδοποιεί ότι, εφόσον δεν δοθεί άμεσα παράταση, περίπου 100.000 παραγωγοί ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με προβλήματα στις επικείμενες καταβολές ενισχύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι το σύστημα παραμένει ανοικτό έως τις 15 Μαρτίου για την έκδοση παραστατικών πώλησης προϊόντων, χωρίς –όπως επισημαίνεται– να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη ώστε να παραμείνει ανοικτό μέχρι την ίδια ημερομηνία και το σύστημα της ΕΑΕ για την υποβολή και διόρθωση στοιχείων.

Η ΠΕΦΑΣΥ ζητά την άμεση παρέμβαση του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών και να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες για τον αγροτικό κόσμο, σε μια περίοδο που η ρευστότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιβίωσης για χιλιάδες εκμεταλλεύσεις.

Δείτε ΕΔΩ την επιστολή της ΠΕΦΑΣΥ