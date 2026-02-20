Νέοι Αγρότες: Διαφοροποιήσεις στα προγράμματα κατάρτισης

Η δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται για τα προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών φτάνει συνολικά τα 13.510.755 ευρώ, με τον αριθμό των ωφελούμενων να ανέρχεται σε 13.888 άτομα.

Σύμφωνα με την 3η τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιούχοι εντάσσονται στην 3η πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ κατά τη μεταβατική περίοδο 2021–2022. Οι περιοχές που καλύπτονται περιλαμβάνουν την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Αττική, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη.

Οι δικαιούχοι θα συμμετάσχουν στη Δράση 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», που ανήκει στο Μέτρο Μ01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014–2020.

Η συνολική χρηματοδότηση των 13.510.755 ευρώ θα κατανεμηθεί ανά περιοχή και περιφέρεια, όπως έχει οριστεί από τις αρμόδιες αρχές.

