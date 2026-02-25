Έως τις 28 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης αγροτών  

Όταν ένας αγρότης μετατάσσεται από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή το αντίστροφο (υποχρεωτικά ή προαιρετικά), δεν τελειώνει η υποχρέωσή του μόνο με τη μετάταξη. Υπάρχει και μια πολύ σημαντική υποχρέωση που συχνά παραβλέπεται: η Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης.

Πότε υποβάλλεται η δήλωση αποθεμάτων

Οι αγρότες που αλλάζουν καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης:

– μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία μετάταξης.

Ειδικότερα:

Προαιρετική μετάταξη:

Η δήλωση υποβάλλεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία μετάταξης, η οποία θεωρείται πάντα η 01/01 του έτους.

– Δηλαδή έως 28/2 (ή 29/2). Για το 2026 έως 28/2.

Υποχρεωτική μετάταξη:

Πώς υποβάλλεται η δήλωση

Από 1/1/2024, η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση Α.1017/2024.Η εν λόγω απόφαση ισχύει για αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις αποθεμάτων μετάταξης.

Τι περιλαμβάνει η δήλωση αποθεμάτων

1. Αγροτικά προϊόντα

προϊόντα που έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί,

ηρτημένους καρπούς (προϊόντα πάνω στα δέντρα),

καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και μπορεί να εκτιμηθεί η παραγωγή τους.

2. Πρώτες ύλες – εφόδια

σπόρους,

λιπάσματα,

φυτοφάρμακα,

ζωοτροφές,

λοιπά συναφή εφόδια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

3. Αγαθά επένδυσης (πάγια)

μηχανήματα και εξοπλισμό,

– μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει η πενταετία από την αγορά τους.

Όλα δηλώνονται σε τιμές κόστους, όχι σε τιμές πώλησης.

Μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς

Σε αυτή την περίπτωση, ο αγρότης:

δικαιούται έκπτωση ΦΠΑ για τα αποθέματα και τα πάγια,

χρησιμοποιεί ως βοηθητικό εργαλείο τη Δήλωση Καλλιέργειας (μόνο για εκτίμηση ποσοτήτων).

– Η Δήλωση Καλλιέργειας δεν υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση αποθεμάτων χρησιμοποιείται μόνο για καθοδήγηση.

Μετάταξη από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς

Εδώ ισχύει το αντίστροφο:

τα αποθέματα θεωρούνται παράδοση αγαθών,

ο αγρότης υποχρεούται να αποδώσει τον ΦΠΑ που αντιστοιχεί,

για τα πάγια γίνεται διακανονισμός για τα υπόλοιπα έτη της πενταετίας.

Η δήλωση απόδοσης του φόρου υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων.

– Πάγια αγαθά τα οποία έχουν αγοραστεί την τελευταία πενταετία- Προσοχή να υπάρχουν τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά απόκτησης – Γίνεται Απογράφη των Παγίων, της Τιμής Αγοράς, του ΦΠΑ που αντιστοιχεί και το ποσό που απομένει μέχρι την ημερομηνία που συμπληρώνεται πενταετία χρήσης του

” Ειδικά για τα αγαθά επένδυσης, η έκπτωση του φόρου που ενεργήθηκε υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους. Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το αγαθό, ανάλογα με τις μεταβολές του δικαιώματος έκπτωσης.”

Βήμα–βήμα: Πώς γίνεται η ηλεκτρονική δήλωση αποθεμάτων αγρότη

Η δήλωση αποθεμάτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, συνήθως από τον λογιστή, αλλά είναι σημαντικό ο αγρότης να ξέρει τι δηλώνεται και γιατί.

Βήμα 1: Προσδιορίζουμε την ημερομηνία μετάταξης

Η δήλωση αφορά την ημέρα που αλλάζει το καθεστώς.

Παράδειγμα:

Αν η μετάταξη γίνεται από 1/1, τότε δηλώνονται όσα αποθέματα υπάρχουν στις 31/12/2026.

Βήμα 2: Καταγράφουμε τι υπάρχει στην αποθήκη

αγροτικά προϊόντα που δεν έχουν πουληθεί,

εφόδια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές).

Σημαντικό: Δεν δηλώνεται κάτι που έχει ήδη πουληθεί ή χρησιμοποιηθεί.

Βήμα 3: Είσοδος στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Ο λογιστής εισέρχεται στην εφαρμογή με τους κωδικούς TAXISnet

και επιλέγει Δήλωση Αποθεμάτων λόγω Μετάταξης.

Βήμα 4: Επιλογή είδους αποθέματος

Για κάθε καταχώρηση επιλέγεται:

Αγροτικό προϊόν (π.χ. σιτάρι, καλαμπόκι, ελαιόλαδο) ή

Εφόδιο / πρώτη ύλη (π.χ. λίπασμα, φυτοφάρμακο).

Βήμα 5: Περιγραφή του είδους

Γράφεται απλή περιγραφή, χωρίς τεχνικούς όρους.

«Σιτάρι»

«Λίπασμα»

«Φυτοφάρμακο»

Δεν χρειάζονται κωδικοί ή εμπορικές ονομασίες.

Βήμα 6: Συμπλήρωση ποσότητας

Δηλώνεται η πραγματική ποσότητα που υπάρχει.

Παράδειγμα:

Σιτάρι: 2.000 κιλά

Λίπασμα: 10 σακιά

Φυτοφάρμακο: 5 δοχεία

Βήμα 7: Συμπλήρωση αξίας

Δηλώνεται η αξία αγοράς ή παραγωγής, όχι η τιμή πώλησης.

Παράδειγμα:

Σιτάρι: 0,25 € / κιλό → 500 €

Λίπασμα: 20 € / σακί → 200 €

Φυτοφάρμακο: 15 € / δοχείο → 75 €

Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το σύνολο.

Βήμα 8: Έλεγχος στοιχείων

Πριν την οριστική υποβολή ελέγχονται:

ποσότητες,

αξίες,

ημερομηνία μετάταξης.

Λάθος στοιχεία = κίνδυνος προστίμου σε έλεγχο.

Βήμα 9: Οριστική υποβολή

Η δήλωση υποβάλλεται και λαμβάνει αριθμό καταχώρησης, ολοκληρώνεται η υποχρέωση του αγρότη.