Την προστασία κρίσιμων άρθρων της ΚΑΠ όπως του «ενεργού αγρότη» ζητούν 17 χώρες

Η Ισπανία, μαζί με τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την υποστήριξη 14 ακόμη κρατών μελών (στην πρόταση αυτή δεν συμμετέχει προς το παρόν η Ελλάδα), υπερασπίστηκε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου την ανάγκη για μεγαλύτερη φιλοδοξία στο σχεδιασμό της επόμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με στόχο να είναι πιο ισχυρή, πλήρως ευρωπαϊκή και με σαφή αυτονομία, συνοχή και ορατότητα στο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Λουίς Πλάνας, εκπροσωπώντας συνολικά 17 κράτη μέλη, τόνισε ότι «η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της επισιτιστικής ασφάλειας, της διατήρησης ενός ζωντανού αγροτικού χώρου και της περιφερειακής συνοχής», ιδιαίτερα σε περίοδο «μεγάλης γεωπολιτικής, κλιματικής και οικονομικής αβεβαιότητας».

Ο Ισπανός υπουργός υπογράμμισε ότι η ΚΑΠ χρειάζεται να είναι «αυτόνομη και ισχυρή, με επαρκή χρηματοδότηση, ικανή να ανταποκριθεί σε προτεραιότητες όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η περιβαλλοντική και κλιματική βιωσιμότητα, η κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων και η διαδοχή των γενεών».

Η Ισπανία υποστήριξε τη μεταφορά όλων των βασικών διατάξεων για την αγροτική πολιτική από τον Κανονισμό για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια (NRPP) στους ειδικούς κανονισμούς της ΚΑΠ και της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ), ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται στα αρμόδια τομεακά όργανα, όπως το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, και όχι από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

Ο Πλάνας επισήμανε ότι δεν έχει νόημα να αποφασίζει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για τον ορισμό του «ενεργού αγρότη», δηλαδή ποιος δικαιούται τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ, ενώ τόνισε ότι η μεταφορά των άρθρων βελτιώνει την αναγνωσιμότητα, αποφεύγει διπλοτυπίες και διασφαλίζει ότι οι συζητήσεις παραμένουν στα αρμόδια αγροτικά φόρουμ.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Ισπανία χαιρέτησε την έκθεση της Επιτροπής για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ζητώντας επέκταση της προστασίας σε όλους τους φορείς, υποχρεωτικά γραπτά συμβόλαια, δημοσίευση αποτρεπτικών κυρώσεων και έμφαση στους κινδύνους από την αυξανόμενη συγκέντρωση της αγοραστικής δύναμης.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο