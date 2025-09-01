Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέπτεται σήμερα το Κιλκίς, με αφορμή την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη υπό τον τίτλο «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για το Κιλκίς», συμμετείχαν οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός.

Οι Υφυπουργοί ανέδειξαν τις παρεμβάσεις και τις δράσεις που υλοποιούνται και σχεδιάζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, αλλά και μέσω χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Επενδύσεις και ενισχύσεις

Στην ΠΕ Κιλκίς έχουν ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 212 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν 11.682 δικαιούχους. Ήδη έχουν καταβληθεί περισσότερα από 158 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν εγκριθεί 12 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ, που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα, την πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών.

Εγγειοβελτιωτικά έργα και αγροτική οδοποιία

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε έργα υποδομής που διευκολύνουν την καθημερινότητα των παραγωγών. Στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών υλοποιείται έργο ανακατασκευής αρδευτικού δικτύου προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα, στη Δ.Ε. Πικρολίμνης βρίσκεται σε εξέλιξη έργο βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας προϋπολογισμού 732 χιλιάδων ευρώ.

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, συνολικού προϋπολογισμού 14 δισ. ευρώ σε εθνικό επίπεδο, έχουν ήδη εκδοθεί νέες προσκλήσεις για έργα αγροτικής οδοποιίας και υποδομών εγγείων βελτιώσεων. Για την ΠΕ Κιλκίς, ο Δήμος Παιονίας έχει υποβάλει δύο προτάσεις, ύψους 1,76 εκατ. Ευρώ. Επιπλέον, υλοποιούνται δράσεις στήριξης της κτηνοτροφίας με δικαιούχους τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τερπύλλου και τον Ιππικό Όμιλο Κιλκίς.

Αποζημιώσεις και στήριξη παραγωγών

Ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει για την περίοδο 2020-2025 ενισχύσεις και αποζημιώσεις ύψους 12,3 εκατ. ευρώ στην ΠΕ Κιλκίς για φυτική παραγωγή, ζωικό κεφάλαιο και ΚΟΕ. Σημαντική ενίσχυση δίνεται επίσης στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας μέσω de minimis ενισχύσεων λόγω αυξημένου κόστος ζωοτροφών με 4 ευρώ ανά ζώο στη ΠΕ Κιλκίς.

Βιολογική γεωργία και μελισσοκομία

Σημαντικά είναι τα αποτελέσματα του μέτρου για τη Βιολογική Γεωργία, όπου την περίοδο 2017-2022 ενισχύθηκαν 1.188 παραγωγοί φυτικής παραγωγής, 29 κτηνοτρόφοι και 14 μελισσοκόμοι, με συνολικό ποσό άνω των 42 εκατ. ευρώ. Στη μελισσοκομία, το Τομεακό Πρόγραμμα της ΚΑΠ 2023-2027 διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό άνω των 12 εκατ. ευρώ, με ήδη 134 ενεργούς μελισσοκόμους στο Κιλκίς να επωφελούνται.

Γιάννης Ανδριανός: «Δέσμευσή μας η στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής, του μόχθου και της δημιουργίας»

Ο κ. Ανδριανός τόνισε μεταξύ άλλων τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει με κάθε τρόπο τους ανθρώπους της παραγωγής, την μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων του μόχθου και της δημιουργίας.

Όπως επεσήμανε: «Στο Κιλκίς και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με έργα και παρεμβάσεις δίνουμε τη μάχη για να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα για την στήριξη των παραγωγών μας με διαφάνεια και δικαιοσύνη, να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στον τόπο τους, να φέρουμε τα ποιοτικά προϊόντα μας πιο δυναμικά στις εγχώριες και τις διεθνείς αγορές αναδεικνύοντας την αξία τους».

Χρήστος Κέλλας: «Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα»

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επενδύει συστηματικά στη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, μέσα από στοχευμένα προγράμματα, υποδομές και ενισχύσεις, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και να στηριχθεί το εισόδημα των παραγωγών.

«Η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη αποδεικνύει στην πράξη ότι προχωράμε μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Το Κιλκίς, με τη μακρά αγροτική του παράδοση, έχει όλες τις δυνατότητες να αξιοποιήσει στο έπακρο τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί θεμέλιο της εθνικής οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.