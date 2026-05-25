Επιφυλακτικοί οι μελισσοκόμοι της Πελοποννήσου για τη φετινή χρονιά

Μία μέτρια χρονιά διανύουν μέχρι στιγμής οι μελισσοκόμοι της Πελοποννήσου, περιμένοντας με αγωνία τις καιρικές συνθήκες που θα καθορίσουν το μέλλον της παραγωγής. Ο Γιώργος Σεντεμέντες, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Μελισσοκόμων Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας, ο οποίος δραστηριοποιείται κυρίως στη Μεσσηνία, αναφερόμενος στην πορεία της χρονιάς δήλωσε: «Η χρονιά είναι μέτρια προς καλή.

Αρχίσαμε με το πορτοκάλι στη Σκάλα Λακωνίας, όπου είχαμε μέτρια αποτελέσματα. Αντίθετα, στο Άργος ήταν καλή χρονιά και εκεί υπήρξε οψιμότητα. Μετά την Πρωτομαγιά είχαμε καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά το πεύκο στην Τρίπολη, είχαμε μία μέτρια παραγωγή και έτσι όλοι έβγαλαν μέλι. Για το αμέσως επόμενο διάστημα οι προβλέψεις είναι καλές και όλοι οι συνάδελφοι μέχρι τώρα αρχίζουν να καλύπτουν τα έξοδά τους. Τέλος, για το θυμάρι, πάμε για μια καλή χρονιά στο θυμαρίσιο μέλι, αφού βοήθησαν πολύ και οι βροχές και αναμένεται θετικό αποτέλεσμα».Κλείνοντας, σημείωσε ότι το πρόβλημα και φέτος είναι η άνοδος του κόστους παραγωγής, καθώς το πετρέλαιο από 1,40 ευρώ ανέβηκε στα 2 ευρώ, και το επιπλέον κόστος καλούνται να το απορροφήσουν οι παραγωγοί.

Ο Σταύρος Δημάκος από την Τρίπολη επεσήμανε ότι, αν και το πετρέλαιο έχει ακριβύνει, ευτυχώς οι τιμές στη ζάχαρη παραμένουν χαμηλές, γεγονός που λειτουργεί ανακουφιστικά για το κόστος ταΐσματος. «Το πορτοκάλι δεν πήγε τόσο καλά και τώρα πάμε φουλ για μέλι από έλατο. Στα πρώιμα ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα, ενώ στα όψιμα αμέσως μετά του Αγίου Κωνσταντίνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.