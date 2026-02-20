Κόκκαλης: Σε οριακό σημείο η ελληνική μελισσοκομία

Τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική μελισσοκομία αναδεικνύει με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Όπως επισημαίνει, ο κλάδος διανύει μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δραματική μείωση της παραγωγής λόγω της κλιματικής κρίσης, σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, ανεξέλεγκτες εισαγωγές χαμηλού κόστους και εκτεταμένο φαινόμενο «ελληνοποιήσεων».

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον Λαρισαίο βουλευτή, η διάθεση στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων εισαγόμενου μελιού αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, σε εξευτελιστικές τιμές. Όπως τονίζεται, σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζονται πρακτικές ανάμειξης με ελληνικό μέλι, με αποτέλεσμα να παραπλανάται ο καταναλωτής και να συμπιέζεται περαιτέρω το εισόδημα των Ελλήνων μελισσοκόμων.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά στον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωση και της Mercosur, η οποία ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές μελιού σε τιμές χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής των Ελλήνων παραγωγών.

Ο κ. Κόκκαλης αναδεικνύει επίσης τα σοβαρά θεσμικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μελισσοκόμοι κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, εξαιτίας αντικρουόμενων κανονιστικών ερμηνειών σχετικά με τη χρήση καπνιστηριού και τη μετακίνησή τους σε δασικές εκτάσεις. Όπως υπογραμμίζει, η κατάσταση αυτή δημιουργεί καθεστώς ανασφάλειας δικαίου και οδηγεί στην επιβολή δυσανάλογων προστίμων.

Την ίδια στιγμή, οι ενισχύσεις προς τον κλάδο χαρακτηρίζονται περιορισμένες, χωρίς ουσιαστικά μέτρα εκσυγχρονισμού, αποζημίωσης για τις απώλειες παραγωγής και αντιστάθμισης του αυξημένου κόστους συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Με δεδομένο ότι η μελισσοκομία αποτελεί στρατηγικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, με καθοριστική συμβολή στη βιοποικιλότητα και τη διατροφική ασφάλεια της χώρας, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Συγκεκριμένα, ερωτά ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων» και της νοθείας στο μέλι, αν σχεδιάζεται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στα σημεία εισόδου και στην εσωτερική αγορά με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης γνησιότητας, καθώς και αν υπάρχει πρόθεση θεσμοθέτησης σαφούς και ενιαίου πλαισίου για τη μετακίνηση και εγκατάσταση μελισσοκόμων σε δασικές περιοχές.

Παράλληλα, ζητά να διευκρινιστεί εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προχωρήσει σε ουσιαστική αύξηση των ενισχύσεων και σε ειδικά προγράμματα στήριξης για την ανανέωση εξοπλισμού και οχημάτων, ποια μέτρα θα ληφθούν για την αντιστάθμιση των απωλειών παραγωγής λόγω της κλιματικής κρίσης και ποια είναι η θέση της κυβέρνησης ως προς την προστασία της εγχώριας και ευρωπαϊκής μελισσοκομίας από τις επιπτώσεις διεθνών εμπορικών συμφωνιών που εντείνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.