Μελισσοκομική ημερίδα στο Ρέθυμνο στις 22 Μαρτίου

Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Ρεθύμνης «ΜΕΛΙΤΤΕΥΣ» προσκαλεί τα μέλη του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο στην ημερίδα με θέμα:

«Μελισσοκομεία και προσαρμογή στα σύγχρονα επαγγελματικά δεδομένα»,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 από 11.00 έως 18.00, στην αίθουσα του Κέντρου “Θεομήτωρ” (Δεσποτικό Ρεθύμνου).

Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση και επιμόρφωση των μελισσοκόμων στις σύγχρονες εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο.

Μέσα από θεματικές ενότητες που καλύπτουν την κλιματική αλλαγή, την επαγγελματική αναβάθμιση και οργάνωση, την προστασία των μελισσών από παλιούς και νέους εχθρούς, τη νομοθεσία, την ποιότητα και τυποποίηση προϊόντων, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, τις δυνατότητες προώθησης των μελισσοκομικών προϊόντων σε νέες αγορές, τις δυνατότητες εκπαίδευσης στην μελισσοκομία επιδιώκεται:

α) η ενίσχυση της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των τοπικών μελισσοκομικών μονάδων

β) η Δημιουργία Ομάδας Παραγωγών

Μετά την ενημέρωση θα συγκεντρωθούν αιτήσεις από όσους δυνητικά επιθυμούν να συμμετέχουν στη δημιουργία Ομάδας Παραγωγών.

γ) Μετά το πέρας της ημερίδας θα δοθεί “Βεβαίωση Παρακολούθησης” και θα κληρωθούν δώρα χορηγών στους συμμετέχοντες

Η είσοδος θα είναι ελεύθεροι για όλους τους Μελισσοκόμους αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.