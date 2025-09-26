Ξεκίνησε ο δολωματικός ψεκασμός δακοκτονίας σε ελαιοκομικές περιοχές της Λάρισας

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει τη διενέργεια του 3ου γενικού και του 2ου μερικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας, με στόχο την προστασία του ελαιοκάρπου από τις προσβολές του δάκου.

Οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν από τις 25 Σεπτεμβρίου 2025 και θα πραγματοποιηθούν σε ελαιοκομικές ζώνες των Δήμων Τεμπών, Αγιάς, Ελασσόνας και Τυρνάβου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

«Διενέργεια γενικού και μερικού δολωματικού ψεκασμού στους Δήμους Τεμπών, Αγιάς, Ελασσόνας και Τυρνάβου

Η ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συλλήψεων δάκου στο δίκτυο παγίδων, την πορεία του ελαιοκάρπου και την ανάγκη να προστατευθεί ο ελαιόκαρπος από το δάκο, προχωρά στη διενέργεια του 3ου γενικού δολωματικού ψεκασμού από 25-09-2025 στους Δήμους Τεμπών, Αγιάς, Ελασσόνας και Τυρνάβου και συγκεκριμένα στις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες:

Αιγάνης, Συκουρίου, Νέσσωνος, Κυψελοχωρίου, Όσσας, Πουρναρίου, Ελάτειας του Δήμου Τεμπών, Ανατολής, Ελάφου του Δήμου Αγιάς, Πραιτωρίου, Συκέας, Παλαιοκάστρου, Ευαγγελισμού του Δήμου Ελασσόνας και Αργυροπουλίου, Λυγαριάς, Δελερίων, Ροδιάς του Δήμου Τυρνάβου.

Καθώς επίσης και στη διενέργεια του 3ου γενικού και 2ου μερικού δολωματικού ψεκασμού από 25-09-2025 στον Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα: Γόννων (Γόννοι, Ελαία).

Υποχρεούνται οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν ελαιοκτήματα στις ψεκαζόμενες περιοχές να παραβρίσκονται στα κτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού, ώστε να διαπιστώσουν τον ψεκασμό.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές, προς αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων.

Επισημαίνεται στους βιοκαλλιεργητές ότι, σύμφωνα με την υποχρέωσή τους από την ένταξη τους στο πρόγραμμα Βιοκαλλιέργειας, θα πρέπει να σημάνουν τα κτήματά τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας».