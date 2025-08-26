Συναγερμός και στην Κοζάνη για πιθανό κρούσμα ευλογιάς

Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα έξω από την Κοζάνη.

Όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Δέσποινα Αμαραντίδου, δείγματα από τη μονάδα έχουν σταλεί στο εργαστήριο αναφοράς της Αθήνας και τα αποτελέσματα αναμένονται εντός της ημέρας. Αν επιβεβαιωθεί η παρουσία του ιού, θα θανατωθούν άμεσα τα περίπου 200 ζώα της εκμετάλλευσης, ενώ σε ισχύ έχουν τεθεί ήδη προληπτικά μέτρα σε όλη την περιοχή.

Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς η ευλογιά εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς στη χώρα. Μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα, από τα μέσα Ιουνίου έως τα τέλη Ιουλίου, έχουν εντοπιστεί 240 εστίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη Δυτική Μακεδονία, το κρούσμα της Κοζάνης έρχεται να προστεθεί σε εκείνο της Φλώρινας που είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο.

Εξαιρετικά μεταδοτικός ο ιός της ευλογιάς

Ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δυτικής Μακεδονίας, Θεόφιλος Γκατζόγλου, τόνισε πως «θα αποτελέσει έκπληξη αν τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώσουν τη νόσο», καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρουσία του ιού.

Όπως εξήγησε, ο ιός της ευλογιάς είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μπορεί να επιβιώσει για πολλούς μήνες στο περιβάλλον, είτε σε θερμό είτε σε ψυχρό κλίμα. «Ένα άρρωστο πρόβατο μπορεί να μολύνει το έδαφος ή τις ζωοτροφές, και στη συνέχεια η νόσος να μεταδοθεί ακόμη και μέσω οχημάτων που περνούν από μολυσμένες περιοχές», σημείωσε.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πιθανή πηγή μετάδοσης στην Κοζάνη είναι οι ζωοτροφές που μεταφέρθηκαν από περιοχές με αυξημένα κρούσματα, όπως η Θεσσαλία και η Ανατολική Μακεδονία.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους κτηνοτρόφους να αποφύγουν την προμήθεια ζωοτροφών από επιβαρυμένες περιοχές, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά.

Το ζωικό κεφάλαιο στην Κοζάνη

Η Κοζάνη, μια κατεξοχήν κτηνοτροφική περιοχή με περίπου 250.000 – 300.000 αιγοπρόβατα, κινδυνεύει με τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου, γεγονός που θα έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή γαλακτοκομικών όσο και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων. Ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ ζώνες καραντίνας σε ακτίνα 5 και 20 χιλιομέτρων, ενώ περιορισμοί ισχύουν και σε επίπεδο νομού, με απαγόρευση μετακινήσεων ζώων.

