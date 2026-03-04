Κρήτη: Νεκρός αγρότης από φρέζα στο αμπέλι του – Τον εντόπισαν συγχωριανοί του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 73χρονος στο χωράφι του μετά από ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό της Σητείας χθες, όπου ένας 73χρονος Άγγλος, μόνιμος κάτοικος της περιοχής, έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες στο αμπέλι του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε την ώρα που ο άνδρας εργαζόταν με φρέζα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εικάζεται ότι από κακό χειρισμό το γεωργικό μηχάνημα ανετράπη ή γύρισε ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από τα μαχαίρια της φρέζας, τα οποία του προκάλεσαν βαρύτατα τραύματα, οδηγώντας στον θάνατό του.

Τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του στο χωράφι συγχωριανοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος εξετάζονται.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο άτυχος άνδρας ήταν γνωστός και μόνιμος κάτοικος της περιοχής εδώ και χρόνια.