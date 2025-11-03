Έρχεται το τέλος της Φότζια;

Για χαμηλές τιμές στο σκληρό σιτάρι, οι οποίες χειραγωγούνται από τους εμπόρους μέσω του παρωχημένου θεσμού των τοπικών χρηματιστηρίων εμπορευμάτων, κάνουν λόγο οι Ιταλοί σιτοκαλλιεργητές. Μάλιστα, τονίζουν ότι η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται αυτήν τη στιγμή το ιταλικό σκληρό σιτάρι στη Φότζια είναι κάτω του κόστους παραγωγής και ελέγχεται με εισαγωγές φθηνού προϊόντος από το εξωτερικό.

Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί φέτος οι τιμές σκληρού σίτου στη γειτονική χώρα, οι αγρότες είναι εξοργισμένοι και ζητούν το τέλος των τοπικών χρηματιστηρίων, με κοινό αίτημα την ίδρυση Ενιαίας Εθνικής Επιτροπής Σίτου (CUN), η οποία θα λειτουργεί κάπως σαν διεπαγγελματική οργάνωση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των παραγωγών, των εμπόρων και των βιομηχάνων.

Στα μέσα Οκτωβρίου, περίπου 20.000 αγρότες-μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης Coldiretti διαδήλωσαν σε διάφορες περιοχές, κυρίως της Νότιας Ιταλίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποδοχή από τον υπουργό Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολομπριτζίντα, της πλατφόρμας αιτημάτων της Coldiretti στην οποία συμπεριλαμβανόταν η σύσταση της Ενιαίας Εθνικής Επιτροπής Σίτου και η δημοσίευση του μέσου κόστους παραγωγής από την ISMEA για τη Νότια και Κεντρική-Βόρεια Ιταλία.

Η κατάσταση έφτασε στα άκρα στις 15 Οκτωβρίου, όταν στη συνεδρίαση του τοπικού επιμελητηρίου της Φότζια οι αγρότες αποχώρησαν και η τιμή του σιταριού ανακοινώθηκε μονομερώς από την πλευρά των βιομηχανιών. «Αν η φωνή των παραγωγών αποκλειστεί, το μόνο που μένει είναι μια οικονομική φάρσα, που συνθλίβει την αγροτική εργασία και ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην κερδοσκοπία», κατήγγειλε ο Mario de Matteo, πρόεδρος της Coldiretti Foggia.

Από εκείνη τη βδομάδα μέχρι και σήμερα, η τιμή του σκληρού σιταριού –προέλευσης Ιταλίας (Απουλία) και ποιότητας «fino»– διαπραγματεύεται μεταξύ 285 ευρώ/τόνο (ελάχιστη τιμή στις 15/10) και 292 ευρώ/τόνο (μέγιστη τιμή στις 22/10). Οι παραγωγοί θεωρούν ότι για να συνεχίσουν να καλλιεργούν πρέπει η τιμή να ξεπεράσει τα 320 ευρώ/τόνο και ότι αυτήν τη στιγμή πουλάνε κάτω του κόστους.

Σύμφωνα με την Coldiretti, η παραγωγή ενός τόνου σκληρού σιταριού για σιμιγδάλι κοστίζει στους αγρότες 318 ευρώ στη Νότια και 303 ευρώ στην Κεντρική και Βόρεια Ιταλία. Η οργάνωση θεωρεί άμεσης προτεραιότητας ζήτημα για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων την ενεργοποίηση της Ενιαίας Εθνικής Επιτροπής Σίτου, προκειμένου να ξεπεραστεί οριστικά και γρήγορα το σύστημα των τοπικών χρηματιστηρίων εμπορευμάτων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η Ιταλία διαθέτει συνολικά επτά χρηματιστήρια εμπορευμάτων, εκ των οποίων η Φότζια είναι η πιο σημαντική για το ιταλικό, αλλά και το ελληνικό σκληρό σιτάρι.

Η ανακοίνωση της Coldiretti ανέφερε αναλυτικά: «Δεν είναι, πλέον, ανεκτό το σιτάρι να πληρώνεται λιγότερο από το κόστος παραγωγής του. Η Coldiretti ζητά τιμή υψηλότερη από 320 ευρώ ανά τόνο, σύμφωνα με τα πραγματικά κόστη που επιβαρύνουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Και κατέληγε: «Είναι καιρός να ξεπεραστεί το σύστημα των τοπικών χρηματιστηρίων εμπορευμάτων και να συσταθεί μια Ενιαία Εθνική Επιτροπή για το σκληρό σιτάρι, ικανή να εγγυηθεί διαφάνεια, ισορροπία και ένα αντικειμενικό σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κλάδο. Απαράδεκτες είναι επίσης οι αθέμιτες εισαγωγές σιταριού που έχει υποστεί επεξεργασία με ουσίες απαγορευμένες στην Ευρώπη: Απαιτείται αμοιβαιότητα των κανόνων και μεγαλύτερη προστασία για όσους παράγουν προϊόντα ποιότητας. Μόνο η διαφάνεια μπορεί να υπερασπιστεί το έργο των αγροτών και το δικαίωμα των καταναλωτών να γνωρίζουν τι βάζουν στο τραπέζι τους».