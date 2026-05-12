Έρχεται τροπολογία την Τετάρτη 13/05 στη Βουλή για την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων

Το νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα του ζωικού κεφαλαίου με την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων με ειδικούς βόλους θα προβλέπεται στην τροπολογία που θα συζητηθεί αύριο Τετάρτη 13/5 στη Βουλή.

Αυτό γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, ο ΥΠΑΑΤ Μαργαρίτης Σχοινάς και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν σήμερα Τρίτη 11/05 από κοινού στα κεντρικά γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής για την εξέλιξη των πληρωμών στον αγροτικό τομέα.

Σε ερώτηση του ypaithros.gr σχετικά με το πως θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα και για το κόστος της τοποθέτησης των βόλων ο υπουργός ανέφερε αρχικά ότι δημιουργείται ψηφιακή βάση δεδομένων στην αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ.

Η τοποθέτηση των βόλων θα γίνει πιλοτικά και σταδιακά, όπως είπε ο υπουργός και σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, ενώ διευκρίνισε ότι επιλέξιμα θα είναι ζώα άνω των 6 μηνών. Σε ό,τι αφορά στο κόστος της τοποθέτησης των βόλων ο κ. Πιτσιλής απάντησε πως το ποσό προσδιορίζεται περίπου σε 2,50 ευρώ ανά ζώο επισημαίνοντας ότι διερευνάται η κάλυψη του ποσού από κρατικές ενισχύσεις .

Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών βόλων αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης που έχει συμφωνηθεί, μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και της καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για μια σημαντική προϋπόθεση που θα καθορίσει ποια ζώα θα μπορούν να ενταχθούν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ακρίβεια στην καταβολή των επιδοτήσεων.

Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το όριο της τοποθέτησης ηλικιακού ορίου στα ζώα άνω των 6 μηνών οφείλεται στο ενδεχόμενο ότι δεν επαρκεί ο αριθμός των βόλων που απαιτούνται για να τοποθετηθούν σε όλα τα αιγοπρόβατα. Επίσης, από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι αντιδρούν για την τοποθέτηση των στομαχικών βόλων καθώς όπως λένε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ασθενειών στα ζώα.