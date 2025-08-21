Σε τροχιά υλοποίησης η αναβάθμιση του παραδοσιακού οικισμού στον Πόρο

Ένα ακόμη σημαντικό έργο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα των συνολικά 280+1 που έχουν εξαγγελθεί από την Περιφέρεια Αττικής, το οποίο έρχεται να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά το κέντρο του παραδοσιακού οικισμού Σφαιρίας του Πόρου τίθεται σε τροχιά υλοποίησης, καθώς υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τον δήμαρχο του νησιού, Γιώργο Κουτουζή, προγραμματική σύμβαση για τη διαμόρφωση και ανάπλαση της οδού Χριστόδουλου Μέξη (πρώην οδός Δημοσθένους), συνολικού προϋπολογισμού 510.000 ευρώ. Πρόκειται για δρόμο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή, καθώς συνδέει την παραλιακή οδό με της εσωτερικές περιοχές του Πόρου.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της περιφέρειας για τη στήριξη των νησιών της Αττικής και θα καλυφθεί πλήρως από ίδιους πόρους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον δήμο ή τους πολίτες.

Έχει σχεδιαστεί με σεβασμό στο περιβάλλον και την αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισμού και περιλαμβάνει:

Πλακόστρωση του δρόμου με υλικά υψηλής αισθητικής ποιότητας, που ταιριάζουν με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί σύστημα ήπιας κυκλοφορίας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και άνετη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Αποκατάσταση των υπόγειων δικτύων υποδομής, όπως υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, τα οποία είναι κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία του δρόμου και της ευρύτερης περιοχής.

Τοποθέτηση νέου, επαρκούς φωτισμού, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και η ορατότητα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, με σύγχρονα φωτιστικά σώματα που θα σέβονται τον χαρακτήρα του οικισμού.

✱ Κατασκευή νέας σήμανσης, τόσο οριζόντιας (διαγράμμιση) όσο και κατακόρυφης (πινακίδες), που θα βοηθά στην κυκλοφορία και θα βελτιώνει την οδική ασφάλεια.

«Για εμάς, στην Περιφέρεια Αττικής, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως είναι ο ιστορικός και πανέμορφος Πόρος –ένα από τα αμιγώς «πράσινα» νησιά της χώρας μας, μέσω του πρωτοποριακού project GR-Eco Islands–, δεν αποτελούν μονάχα ιδανικούς τουριστικούς προορισμούς. Είναι ζωντανές κοινότητες, που αξίζουν υποδομές σύγχρονες, ασφαλείς και ανθρώπινες. Με το συγκεκριμένο έργο, προχωρούμε σε μια ουσιαστική παρέμβαση που ενώνει το σήμερα με το χθες, σέβεται τον παραδοσιακό χαρακτήρα του οικισμού και ταυτόχρονα προσφέρει λειτουργικότητα και άνεση στους κατοίκους και στους επισκέπτες», τόνισε σε δηλώσεις του αμέσως μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ο κ. Χαρδαλιάς.