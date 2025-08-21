Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Παρουσιάστηκε το ολιστικό πρόγραμμα ανακυκλώσιμων υλικών

Μια νέα εποχή ξεκινά για τη διαχείριση αποβλήτων στα Ιόνια Νησιά, καθώς παρουσιάστηκε πρόσφατα στην Κέρκυρα, το Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ) για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η περιφέρεια, πρόκειται για ένα «φιλόδοξο και πλήρως κοστολογημένο σχέδιο, που βάζει σε τροχιά υλοποίησης έναν νέο, σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων, με στόχο τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και κυκλικό μοντέλο».

Το σχέδιο εκπονήθηκε μετά από πολύμηνο και συστηματικό διάλογο μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων και των δήμων και εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Στην παρουσίαση συμμετείχαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ, αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακά στελέχη, ενώ διαδικτυακά παρενέβη και ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, Μανώλης Γραφάκος.

Ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων και πρόεδρος του ΦοΔΣΑ, Γιάννης Τρεπεκλής, τόνισε ότι το ΟΣΧΣ αποτελεί «την πυξίδα για την επόμενη δεκαετία» και υπογράμμισε τη σημασία της θεσμικής συνεργασίας με τον α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης, ως προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. «Ανακτούμε το κλίμα εμπιστοσύνης και σχεδιάζουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των νησιών μας. Η νησιωτικότητα δεν επιτρέπει οριζόντιες πολιτικές. Τα Ιόνια χρειάζονται ένα ευέλικτο δίκτυο διαχείρισης, ικανό να απαντήσει στις προκλήσεις της τουριστικής και εποχικής επιβάρυνσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το σχέδιο στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης από 17,5% το 2023 σε 60% το 2030 και 65% το 2035, με ενίσχυση των ρευμάτων χωριστής συλλογής και χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, με εξοπλισμό, υποδομές, πράσινα σημεία, κλαδοτεμαχιστές, μονάδες επαναχρησιμοποίησης, αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης.

Ο κ. Τρεπεκλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων, που έως τώρα επιβαρύνει υπέρμετρα τα ταμεία των δήμων, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή του σχεδίου «ανάγκη επιβίωσης για τους ΟΤΑ και τους πολίτες», ενώ προανήγγειλε νέες χρηματοδοτήσεις εξοπλισμού προς τους δήμους, με βάση τις ανάγκες που οι ίδιοι έχουν καταθέσει και στο πλαίσιο του συνεχούς διαλόγου και της στενής συνεργασίας των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας, Μανώλης Γραφάκος, σημείωσε ότι η κεντρική διαχείριση είναι αναγκαία «ώστε οι παραγωγοί να χρηματοδοτήσουν τις δράσεις συλλογής», αλλά θα εφαρμοστεί «με εποπτεία των τοπικών φορέων και με προσαρμογή στην εποχικότητα και τις τοπικές ανάγκες».

Μόλις η δεύτερη περιφέρεια με εγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του ΟΣΧΣ, γίνεται μόλις η δεύτερη περιφέρεια πανελλαδικά με εγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο, αποδεικνύοντας ότι ο ανασχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων μπορεί να είναι και τεκμηριωμένος και εφαρμόσιμος.

«Είναι ένα σχέδιο που δεν θα μείνει στα συρτάρια. Το συνοδεύει χρηματοδότηση, συνεργασία και κοινός στόχος: Να πετύχουμε ποιοτικά αποτελέσματα για την ανακύκλωση και το περιβάλλον μας», κατέληξε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.