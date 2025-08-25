Λακωνία: Σε λειτουργία ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Ελαφόνησο

Ένα έργο κομβικής σημασίας, που δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων και ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που προάγει ο δήμος, ολοκληρώθηκε στην Ελαφόνησο. Πρόκειται για τον πρώτο δημοτικό Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Λακωνίας, ο οποίος κατασκευάστηκε στην περιοχή Βάρδια-Βίγκλα και εγκαινιάσθηκε πρόσφατα.

Όπως επισημαίνουν οι ιθύνοντες, η λειτουργία του σταθμού συνιστά σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής προστασίας και της βελτίωσης της δημόσιας υγείας.

Με αφορμή τα εγκαίνια του έργου, ο δήμαρχος Ελαφονήσου, Άγγελος Τσιριγωτάκης, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι «το έργο αυτό αποτέλεσε προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου, καθώς η έως τότε πρακτική συγκέντρωσης και παραμονής μεγάλου όγκου απορριμμάτων στον πρώην Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (ΧΑΔΑ) ήταν μη ενδεδειγμένη και ενείχε σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτόν, δρομολογήσαμε την άμεση μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην περιοχή της Σκάλας, μεταφέροντας συνολικά 755 τόνους απορριμμάτων και εν συνεχεία τη δημιουργία του συγκεκριμένου σταθμού».

Ο κ. Τσιριγωτάκης πρόσθεσε ακόμη ότι το έργο κατέστη δυνατό χάρη στη συνδρομή της πολιτείας και των πρώην και νυν υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου και κ. Σκυλακάκη, του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γραφάκου, και του προέδρου του Πράσινου Ταμείου, κ. Ανδρουλάκη, καθώς και μέσα από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών. «Πρόκειται για έργο καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού μας, το οποίο τους θερινούς μήνες δέχεται πολλαπλάσια περιβαλλοντική πίεση λόγω του τουρισμού», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Στα εγκαίνια του έργου, που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Ιουλίου, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λακωνίας, Θεόδωρος Βερούτης, και ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης.