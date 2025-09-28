Ευλογιά: Εντείνονται οι φωνές για εμβολιασμό στη Θεσσαλία – Η εικόνα με τα κρούσματα στις υπόλοιπες Περιφέρειες

Ανθεκτική αποδεικνύεται η ζωονόσος της ευλογιάς, που καταφέρνει σφοδρά χτυπήματα στην αιγοπροβατοτροφία της Θεσσαλίας, καθώς παρά τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας που εφαρμόζονται και την έμφαση η οποία δίνεται στην απολύμανση των οχημάτων που προσεγγίζουν τις κτηνοτροφικές μονάδες, μέσω των 17 απολυμαντικών σταθμών που ξεκίνησαν να λειτουργούν από τη Δευτέρα στη Θεσσαλία, τα θετικά κρούσματα συνεχίζουν να εμφανίζονται.

Οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ακόμη περιμένουν τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από την κυβέρνηση, επιμένουν ότι η μόνη λύση για την ανάσχεση της ευλογιάς είναι ο εμβολιασμός. Την ίδια στιγμή, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, από τον οποίο ζητά την άμεση ενίσχυση των κτηνοτρόφων. Ανήσυχοι για την κατάσταση δηλώνουν και οι τυροκόμοι.

Στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος λόγω της ευλογιάς, ζητώντας να γίνει εμβολιασμός και όχι θανατώσεις των ζώων, οι οποίες δεν είναι λύση, αναφέρθηκαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, που έδωσαν στη Λάρισα. Χαρακτήρισαν αναγκαίες τις αποζημιώσεις και ζήτησαν επίσημες απαντήσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αξιολόγηση των υπαρχόντων εμβολίων και την επιστημονική τους τεκμηρίωση, όπως και τον λόγο που δεν δέχονται να προχωρήσει ο εμβολιασμός των ζώων.

Λύση-μονόδρομος

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων, Γιάννης Γκουρομπίνος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, τα πράγματα είναι πολύ περισσότερο από χειρότερα.

Η ευλογιά έχει ξεφύγει, πλέον, σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα νόσημα που το μικρόβιο διαρκεί πάνω από έξι μήνες και αυτό το κάνει πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Το εμβόλιο είναι μονόδρομος στο σημείο που φτάσαμε, με 300.000 πρόβατα θανατωμένα, 1.300 εκμεταλλεύσεις ανενεργές και μισό δισ. ευρώ χαμένο από την ελληνική οικονομία. Την τελευταία εβδομάδα, είχαμε 100 κρούσματα. Τι άλλο περιμένει το υπουργείο για να φέρει επιτέλους αυτό το εμβόλιο, που μπορεί να σταματήσει τις θανατώσεις;».

Καθημερινά, πολλά είναι τα οχήματα που διέρχονται από τα 17 σημεία απολυμαντικών σταθμών που στήθηκαν στη Θεσσαλία. Αυτά επελέγησαν λόγω του μεγάλου αριθμού των τυροκομείων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, ώστε να μπορούν τα βυτία γάλακτος να απολυμαίνονται. Τα οχήματα που είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν τη διαδικασία είναι τα βυτία συλλογής-μεταφοράς γάλακτος, ζώων (όσα κινούνται εντός της περιφερειακής ενότητας), τα αγροκτηνοτροφικά ιδιωτικής χρήσης, αλλά και τα συντήρησης εξοπλισμού κτηνοτροφικών μονάδων. Η απολύμανση γίνεται από προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας που υλοποιεί το πρόγραμμα, ενώ ήδη έφτασαν στη Θεσσαλία οι κτηνίατροι του ΥΠΑΑΤ, οι οποίοι έχουν εποπτικό ρόλο, τόσο στα σημεία απολύμανσης όσο και στις κτηνοτροφικές και τυροκομικές μονάδες. Εξάλλου, προκαταβολή 50% των αποζημιώσεων, άμεση καταβολή της ενίσχυσης για ζωοτροφές, πάγωμα για τουλάχιστον δύο έτη όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, διατήρηση δικαιωμάτων, καταβολή όλων των επιδοτήσεων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων ζητά ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κουρέτας, στην προαναφερθείσα επιστολή του προς τον υπουργό κ. Πιερρακάκη, προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται από τις ζωονόσους.

Ανησυχία τυροκόμων για την επέλαση της νόσου

H ευλογιά των αιγοπροβάτων, τα μέτρα πρόληψης και η προστασία του κλάδου της τυροκομίας απασχόλησαν τη σύσκεψη που συγκάλεσε στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η Διεπαγγελματική Φέτας. Ο διευθυντής Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, και ο προϊστάμενος Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παναγιώτης Τσιαμπαλής, ανέλυσαν στους τυροκόμους τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους μετάδοσης της ευλογιάς, τις επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος και στα τυροκομεία, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της ζωονόσου.

Φυσικά, συζητήθηκε εκτενώς και η αναγκαιότητα του εμβολιασμού των ζώων, με τις απόψεις ωστόσο να διίστανται. Ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ότι «όλοι οι κτηνίατροι της Περιφέρειας Θεσσαλίας βρίσκονται στο πεδίο, τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν πως χρειάζονται προσλήψεις».

Δυτική Ελλάδα: Αυξημένη επαγρύπνηση σε Αχαΐα και Ηλεία μετά τα νέα κρούσματα

Σε καθεστώς αυξημένης επαγρύπνησης και επιφυλακής συνεχίζει να βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα, μετά την εμφάνιση νέου επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς αιγοπροβάτων στο Βουπράσιο Αχαΐας και τον εντοπισμό ύποπτου περιστατικού στη Νέα Μανωλάδα. Η γειτνίαση των δύο περιοχών, σε συνδυασμό με την έντονη κινητικότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, εντείνει την ανησυχία για πιθανή περαιτέρω διασπορά του ιού, γεγονός που οδηγεί τις αρμόδιες αρχές στην αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μήλιος, εντοπίστηκαν περίπου 120 ζώα με ύποπτα συμπτώματα σε κοπάδι στη Νέα Μανωλάδα, μόλις 500 μέτρα από την εστία του πρώτου κρούσματος στο Βουπράσιο, εντός της ζώνης προστασίας. «Αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, που θα επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται για ευλογιά. Ήδη, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ηλείας έχει αναλάβει να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα εξάπλωσης της νόσου. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα εφαρμοστούν άμεσα καραντίνα, θανάτωση ζώων και νέες ζώνες προστασίας», υπογραμμίζει ο κ. Μήλιος. Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, σημειώνει ότι η νόσος ενδέχεται πλέον να μεταδίδεται δευτερογενώς ή και τριτογενώς, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Όπως τονίζει, «κάτι δεν τηρείται σωστά από όσους έχουν την ευθύνη», καθώς οι μονάδες είχαν ελεγχθεί επανειλημμένα και είχαν τεθεί υπό αυστηρούς περιορισμούς, όπως απαγόρευση μετακινήσεων και πρόσβασης. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται εντός των επόμενων ημερών και θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Η ευλογιά εμφανίζει χαρακτηριστικά συμπτώματα στα ζώα, όπως ανορεξία, πυρετό, αδυναμία, δερματικές αλλοιώσεις στο κεφάλι και στα άτριχα σημεία, καθώς και εκκρίσεις από το στόμα και τη μύτη. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ο ιός μπορεί να παραμείνει ενεργός στο περιβάλλον έως και έξι μήνες, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την εντατική απολύμανση και τον αυστηρό περιορισμό των μετακινήσεων.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν ήδη εγκατασταθεί συνολικά 14 απολυμαντικά σημεία σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με στόχο τον έλεγχο των μεταφορών ζώντων ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος. Κάθε μετακίνηση συνοδεύεται από βεβαίωση απολύμανσης, ώστε να προστατευθεί η τοπική παραγωγή και να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της νόσου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, σημεία έχουν οριστεί σε περιοχές των δήμων Μεσολογγίου, Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Ακτίου-Βόνιτσας. Στην Αχαΐα, αντίστοιχες εγκαταστάσεις λειτουργούν στους δήμους Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων, ενώ στην Ηλεία σημεία απολύμανσης έχουν τεθεί σε κομβικά σημεία των δήμων Ανδραβίδας-Κυλλήνης, Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας.

Αν. Μακεδονία – Θράκη: Μόνο ο εμβολιασμός μάς διασφαλίζει, λένε οι κτηνοτρόφοι

Ξεκλήρισμα της αιγοπροβατοτροφίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προκαλεί η ζωoνόσος της ευλογιάς, που μετρά 13 μήνες και συνεχίζει να καταγράφει κρούσματα. Οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα κοπάδια θανατώθηκαν είναι πρακτικά άνεργοι, αλλά εκτός ταμείου ανεργίας. Κάποιοι αποζημιώθηκαν, κάποιοι ακόμη περιμένουν, όπως περιμένουν και την εκρίζωση της νόσου και την επανεκκίνηση των μονάδων τους.

Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι η επόμενη μέρα θα μετράει πολύ λιγότερους παραγωγούς, καθώς ακόμη και αν κλείσει ο δραματικός κύκλος των κρουσμάτων, θα νιώθουν ανασφάλεια μήπως επανεμφανιστεί είτε η ευλογιά είτε άλλη ζωονόσος. Αυτό το αίσθημα μοιράζεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ξάνθης, Δημήτρης Ψεμματάς, ο οποίος επί 8,5 μήνες –από όταν είδε να θανατώνεται το κοπάδι του– νιώθει άρρωστος, όπως και όλα τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς βίωσε τον ξεριζωμό ενός μεγάλου κομματιού της ζωής του, συνεχίζοντας ως τρίτη κτηνοτροφική γενιά.

«Τα ζώα μας τα αγαπούσαμε. Πηγαίνω στον στάβλο, αντικρίζω ένα εγκαταλειμμένο κτήριο και τον τάφο με τα ζώα μου και αρρωσταίνω. Δυστυχώς, κανείς δεν μας δίνει απαντήσεις», δηλώνει φανερά φορτισμένος. Ο ίδιος αναρωτιέται τι σκέφτονται στην κυβέρνηση και θυμάται ότι ο πρωθυπουργός είχε πει προ διετίας ότι το ζωικό κεφάλαιο θα μειωθεί κατά 30%.

Ο κ. Ψεμματάς ξεκαθαρίζει ότι δεν σχεδιάζει την ανασύσταση του ζωικού του κεφαλαίου, που ούτως ή άλλως δεν έχει χρονικό ορίζοντα εκκίνησης. Η μόνη περίπτωση να το σκεφτεί είναι εάν επιτραπεί ο εμβολιασμός. «Κάθε εβδομάδα έχουμε τρία με τέσσερα κρούσματα και ξεπεράσαμε τα 175. Την Κυριακή θανατώθηκαν τρία κοπάδια. Στον κάμπο, στον Δήμο Τοπείρου, δεν έμεινε ζώο! Η ευλογιά επεκτάθηκε σε Σήμαντρα, Κιμμέρια και Σούνιο. Έμειναν ζώα μόνο στην ορεινή περιοχή, αλλά κατσίκια», περιγράφει.

Ο ίδιος αποζημιώθηκε για θανάτωση που έγινε τον Ιανουάριο. «Από τον Μάιο, που επανεμφανίστηκε η ευλογιά, δεν αποζημιώθηκε κανείς. Δεν αποζημίωσαν για τον εγκλεισμό και τις ζωοτροφές, δεν έκαναν τίποτα για τις ασφαλιστικές εισφορές, που έλεγαν ότι θα παγώσουν τη φορολογία. Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα ζώα τους είναι ανασφάλιστοι», περιγράφει.

Μετά την πόρτα της εξόδου ακολουθεί… αδιέξοδο

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια εργασία μπορεί να κάνει ένας κτηνοτρόφος μετά την καταστροφή της μονάδας του, ειδικά όποιος είναι άνω των 40 ετών. Στην περιοχή, όσοι αναζήτησαν εργασία, δεν βρήκαν. Ο κ. Ψεμματάς καλλιεργεί ορισμένα στρέμματα με ζωοτροφές, που όμως δεν έχουν ζήτηση. «Είχα 65 στρέμματα με τριφύλλι, αλλά έμεινε. Έκοψα το πρώτο και το δεύτερο χέρι, αλλά δεν μας επέτρεψαν να πουλήσουμε», σημειώνει. Όσον αφορά την έκταση της μετάδοσης της ζωονόσου, ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Ορεστιάδας, όπου έμεινε ένα μαντρί από τα 48!

Ανοχύρωτη η Θάσος

Σε βαριές καταγγελίες περί ελλιπών μέτρων προστασίας από τη νόσο της ευλογιάς στη Θάσο προέβη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Νομού Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος, σε επιστολή του προς τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θεόδωρο Μαρκόπουλο.

«Μετά από παραινέσεις συναδέλφων κτηνοτρόφων, διαπιστώσαμε ότι στο λιμάνι της Κεραμωτής δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο απολύμανσης και δεν γίνονται έλεγχοι στα φορτία ζωοτροφών, από τη λιμενική αρχή, για τα οχήματα που εισέρχονται στο νησί της Θάσου. Καμία απολύμανση ούτε για τα φορτηγά, αλλά ούτε και για τα επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα», σημείωσε ο ίδιος.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, όμως, ξεκίνησαν και οι μετακινήσεις κυνηγών από και προς το νησί. «Επειδή η φύση της ενασχόλησης αυτής γίνεται με τη χρησιμοποίηση κυνηγητικών σκυλιών, τα οποία μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους μέσω των πλοίων και τα οποία χρησιμοποιούνται και στην ηπειρωτική πλευρά της περιφέρειάς μας για τον ίδιο σκοπό σε αγροτικές περιοχές, ελλοχεύει ο μεγάλος κίνδυνος της μετάδοσης του ιού της ευλογιάς», προειδοποίησε ο κ. Δημόπουλος.

Για να προστατευθούν τα αιγοπρόβατα του νησιού, ο πρόεδρος του Συνδέσμου απηύθυνε έκκληση στην περιφέρεια να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια που αφορά τις αρμοδιότητές της, αλλά και προς τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε «να ληφθούν μέτρα απολύμανσης όλων των οχημάτων, να γίνεται πραγματικός έλεγχος προέλευσης των ζωοτροφών που διακινούνται και να απαγορευθεί η μετακίνηση των κυνηγών και των σκυλιών τους, όπως απαγορεύεται και η μετακίνηση ζώντων ζώων προς το νησί, από τον Ιούνιο του 2024».

Κεντρική Μακεδονία: Σε επιφυλακή στον Δήμο Σιντικής Σερρών – Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα μέτρα για την ευλογιά

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η τοπική κτηνοτροφική κοινότητα στον Δήμο Σιντικής, καθώς η ευλογιά των προβάτων κρέμεται ως «δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τις μονάδες τους. Αν και ο Δήμος Σιντικής παραμένει το μοναδικό «καθαρό» σημείο στον Νομό Σερρών, δίνεται ένας τιτάνιος αγώνας για να διατηρηθεί αυτή η κρίσιμη ισορροπία. Παρά την απουσία κρουσμάτων, η ανησυχία στους 246 κτηνοτρόφους της περιοχής είναι τεράστια, καθώς η ασθένεια απειλεί άμεσα τη ζωική παραγωγή και, συνεπώς, την οικονομική τους επιβίωση. Για τον λόγο αυτόν, ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας από την πολιτεία. Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος Σιντικής βρίσκεται κοντά στους 246 κτηνοτρόφους της περιοχής και αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους, ενώ πραγματοποιεί αλλεπάλληλες συστάσεις, ενημερώσεις, αλλά και παρεμβάσεις.

Όπως τονίζει ο δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Τάτσιος, έχουν δημιουργηθεί τάφροι απολύμανσης με χλωρίνη σε κτηνοτροφικά πάρκα στον Προμαχώνα και το Άγκιστρο, χορηγείται απολυμαντικό υγρό και παρέχεται τεχνική υποστήριξη για την κατασκευή αντίστοιχων τάφρων στις μονάδες, ενώ η κτηνίατρος του δήμου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κτηνοτρόφους, δίνοντας οδηγίες και αυστηρές συστάσεις για περιορισμό της κυκλοφορίας των ζώων.

Την ίδια ώρα, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με όλους τους κτηνοτρόφους για ενημέρωση και συντονισμό δράσεων. «Έχουμε δώσει αυστηρές συστάσεις για να μη βγάζουν τα ζώα τους καθόλου έξω. Ζητήσαμε επίσης και από τους κυνηγετικούς συλλόγους να κρατούν όσο πιο μακριά γίνεται τα σκυλιά τους για να μην υπάρχει μετάδοση. Κάναμε και μια τηλεδιάσκεψη με τους κτηνοτρόφους που έχουμε για να πάρουν οδηγίες από την κτηνίατρο. Όμως, είμαστε σε συνεχή επαφή και με την κτηνιατρική, με τη Διεύθυνση Υγείας των Σερρών», επισημαίνει ο κ. Τάτσιος. Παρά τις αυστηρές οδηγίες για απολύμανση των οχημάτων που μεταφέρουν ζωοτροφές ή γάλα, οι παραγωγοί εκφράζουν αμφιβολίες για την τήρηση των μέτρων, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, και ζητούν τη δημιουργία χώρων απολύμανσης.

«Οι οδηγίες που υπάρχουν είναι ότι ο οδηγός του κάθε φορτηγού, που είτε μεταφέρει ζωοτροφές είτε πηγαίνει να πάρει το γάλα, λίγο πριν φτάσει στη μονάδα, πρέπει να κατέβει και με έναν ψεκαστή να ψεκάσει γύρω γύρω όλο το φορτηγό. Όμως, δεν είμαστε σίγουροι, δηλαδή δεν αισθανόμαστε ασφαλείς, ότι στις δύο ή στις τρεις τα ξημερώματα ο οδηγός θα τηρήσει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό και σε συζήτηση με τους κτηνοτρόφους που έχουν και την αγωνία, είπαμε ότι ίσως θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τέτοια σημεία απολύμανσης που οδηγούν σε κτηνοτροφικά πάρκα, καθώς μπορεί έτσι να λύσουν το πρόβλημα και να δημιουργήσουν την αίσθηση ασφάλειας που χρειαζόμαστε».

Έκκληση προς τους κυνηγούς

Την ίδια ώρα, ο δήμος ζήτησε εγγράφως από τη Διεύθυνση Δασών περιορισμούς στο κυνήγι κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου απάντησε ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος να αποφεύγεται η προσέγγιση των μονάδων από κυνηγούς και τα σκυλιά τους.

«Για τους κτηνοτρόφους είναι θέμα επιβίωσης. Αν μολυνθεί ένα κοπάδι, αυτό ισοδυναμεί με οικονομική καταστροφή. Ζητάμε από τους κυνηγετικούς συλλόγους να ενημερώσουν τα μέλη τους και να στηρίξουν τους ανθρώπους που δοκιμάζονται σκληρά», αναφέρει ο κ. Τάτσιος και καταλήγει: «Έχουμε 246 κτηνοτρόφους και 2.500 ζώα. Βέβαια, έχουν και βοοειδή και βουβάλια εκτός από αιγοπρόβατα. Μετάδοση γίνεται και με τα υπόλοιπα, μπορεί να μη νοσούν τα βοοειδή, αλλά μεταδίδουν την ασθένεια, γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει απαγόρευση και για τα βοοειδή. Και τα σκυλιά των κυνηγών μεταδίδουν τον ιό, γι’ αυτό ζητήσαμε από τους κυνηγούς να μην πλησιάζουν τις κτηνοτροφικές μονάδες».

Κ. Τσιάρας σε Επίτροπο Υγείας:

«Να υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση πριν από κάθε απόφαση για ενδεχόμενη εμβολιαστική εκστρατεία»

Η πορεία της ζωονόσου της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τρίτη (23/9) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, με τον Ευρωπαίο επίτροπο Υγείας, Όλιβερ Βάρχελι, στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο επίτροπος έθεσε το ενδεχόμενο εμβολιαστικής εκστρατείας, με τον κ. Τσιάρα από την πλευρά του να ζητά να υπάρξει πλήρης και αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, ώστε να διαφυλαχθεί τόσο η υγειονομική ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου όσο και το εξαγωγικό καθεστώς της χώρας. Όπως ανέφεραν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η συζήτηση διεξήχθη σε ειλικρινές κλίμα, με αμοιβαίο προβληματισμό για την πορεία της νόσου, ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

«Είχα μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με τον επίτροπο Όλιβερ Βάρχελι, με τον οποίο συζητήσαμε θέματα που αφορούν την υγεία και την ευζωία των ζώων. Τονίσαμε ότι οι αποφάσεις οφείλουν να στηρίζονται σε πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση και συμφωνήσαμε στη σημασία ενίσχυσης της επιτήρησης, της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης των νόσων με όλα τα αναγκαία μέτρα», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του στο «X» o κ. Τσιάρας.