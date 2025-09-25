Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι στα Γρεβενά – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από τις επιπτώσεις της ευλογιάς

Την άμεση λήψη μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, από τις επιπτώσεις της ευλογιάς ζητούν οι κτηνοτρόφοι και στα Γρεβενά, οι οποίοι πραγματοποιούν σήμερα μηχανοκίνητη πορεία, διαμαρτυρόμενοι για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Την ίδια ώρα ωστόσο, οι ίδιοι καλούνται να συνεχίσουν πιστά την αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, όπως απολυμάνσεις και περιορισμούς μετακινήσεων, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να εντατικοποιεί τους ελέγχους με την κινητοποίηση και της ΕΛΑΣ.

Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη κοπαδιού στην Κοζάνη

Χειροπέδες πέρασαν χθες οι αστυνομικοί ΑΤ Εορδαίας σ’ έναν 79χρονο κτηνοτρόφο που βοσκούσε τα αιγοπρόβατα του εκτός χώρου φύλαξης, παραβιάζοντας τα μέτρα προφύλαξης για την εξάπλωση της ευλογιάς.

18 πλέον οι Σταθμοί Απολύμανσης στη Δυτ. Μακεδονία

Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ένας ακόμη σταθμός απολύμανσης στη Δυτική Μακεδονία, ανεβάζοντας τον αριθμό στους 18.