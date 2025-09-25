Νέες εστίες ευλογιάς αιγοπροβάτων στη Ροδόπη, όπου οι θανατώσεις ζώων ξεπέρασαν τις 30.000

Έξι νέα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στους Δήμους Ιάσμου και Κομοτηνής, επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, εξέλιξη που ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, πλέον στις 108.

Και τα 748 ζώα των συγκεκριμένων μονάδων που θανατώθηκαν, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θανατοθέντων στη Ροδόπη, σε 30.470.

Υπενθυμίζεται οτι σήμερα συμπληρώνεται το δεκαήμερο της ενισχυμένης επιχειρησιακής δράσης σε όλη τη χώρα που είχε κηρύξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας μετά από σχετική σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί υπό τον Υπουργό, Κώστα Τσιάρα, και τους Περιφερειάρχες.

Για το θέμα μίλησε χθες στην εκπομπή Live Now του ΕΡΤnews ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων οτι “ευθύνη για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ευλογιά των προβάτων, έχουν, τόσο οι Περιφέρειες με τις δικές τους υπηρεσίες, τις ΔΑΟΚ, δηλαδή τους κτηνιάτρους των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όσο και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι”.

Πηγή: ertnews.gr