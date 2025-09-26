Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στη χώρα μας, με πάνω από 300.000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μία κρίση που απειλεί, όχι μόνο την ελληνική κτηνοτροφία, αλλά και την αγροτική οικονομία, την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και τη βιωσιμότητα ολόκληρων περιοχών.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Δεν εφάρμοσε πολιτική πρόληψης ζωονόσων, αγνόησε τις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας και της ΕΕ και έδωσε προτεραιότητα σε πελατειακές εξυπηρετήσεις, όπως το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καθυστέρησε στη λήψη μέτρων, επέτρεψε ανεξέλεγκτες μετακινήσεις ζώων, αποδυνάμωσε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και οδήγησε σε ανεξέλεγκτη διασπορά. Η διαδικασία αποζημίωσης αποδείχθηκε προβληματική, με καθυστερήσεις άνω των έξι μηνών και ποσά πολύ κατώτερα του πραγματικού κόστους. Αντί για ουσιαστικές λύσεις, παρουσίασε ένα πρόχειρο, αντιεπιστημονικό «δεκαήμερο σχέδιο» και μια επιτροπή που δεν παρουσίασε έργο, επιβεβαιώνοντας ότι υποκαθιστά την πολιτική με επικοινωνία.

Απέναντι σε αυτή την καταστροφική πραγματικότητα, και την εγκληματική ανικανότητα της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο, που στηρίζεται στη γνώση και την ευθύνη, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης και την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Πυλώνας 1: Ρήτρα μηδενικού ελλείμματος – Στήριξη κτηνοτρόφων

Άμεση και πλήρης αποζημίωση για τα χαμένα ζώα, με προκαταβολή 50% βάσει ΟΣΔΕ και συνολικά ποσά που ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αναπλήρωσης.

Διατήρηση δικαιωμάτων επιδοτήσεων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, επιδότηση επιτοκίων, ταμείο εγγυήσεων δανείων και κάλυψη κόστους ζωοτροφών.

Αποζημίωση εισοδήματος μέσω deminimis για αξιοπρεπή διαβίωση των κτηνοτρόφων, στήριξη συναφών κλάδων και ρήτρα προστασίας τιμών για γάλα και κρέας

Αναστολή πλειστηριασμών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για δύο χρόνια.

Πυλώνας 2: Σχέδιο, Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης και Δημόσια Εργαλεία

Ενεργοποίηση Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ευλογιάς με μόνιμη λειτουργία, συμμετοχή επιστημόνων, πλήρη ενημέρωση κτηνοτρόφων και 24ωρο συντονισμό με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, γενετικός έλεγχος και γρήγορα τεστ σε όλη τη χώρα, απαγόρευση μετακινήσεων ζώων σε ακτίνα 50 χλμ. από τις εστίες μόλυνσης.

Κρατική κάλυψη όλων των μέτρων βιοασφάλειας, της θανάτωσης και αποτέφρωσης ζώων, καθώς και της χρηματοδότησης των Περιφερειών.

Ανασύσταση του Ειδικού Λογαριασμού αποζημιώσεων στο ΥΠΑΑΤ, λειτουργία Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης και Γραμμής SOS για άμεση στήριξη κτηνοτρόφων.

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών (EUVET Team, Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ΕΕ) για τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Πυλώνας 3: Ενίσχυση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Διπλασιασμός προσωπικού, με πρόσληψη 1.500 κτηνιάτρων σε μόνιμη και αξιοπρεπή βάση.

Μέτρα που θα εξασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπρεπείς συνθήκες και σταθερότητα, ώστε οι υπηρεσίες να επιτελέσουν τον κρίσιμο ρόλο τους.

Το σύνολο των μέτρων εντάσσεται σε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανόρθωσης της Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που έχει ως στόχο τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε η έκτακτη και άμεση σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, της γαλακτοβιομηχανίας, αλλά και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καλεί την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και να υιοθετήσει το σχέδιο που προτείνει, γιατί η κτηνοτροφία δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις.