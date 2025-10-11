Φως στο «τούνελ» των πληρωμών ψάχνουν οι αγρότες

Έντονο κλίμα αβεβαιότητας επικρατεί στον αγροτικό κόσμο σχετικά με τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Από τη μία, έχει μετατεθεί η πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης («τσεκ») του 2025 και, από την άλλη, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει δύο βασικά σενάρια για το μέλλον του προγράμματος Βιολογικών στη φυτική παραγωγή: Είτε να προχωρήσουν οι πληρωμές και να ζητηθούν επιστροφές σε περιπτώσεις παρατυπιών, είτε να μετατεθεί η έναρξη του προγράμματος στο έτος 2025, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επανέλαβε το πρόγραμμα των αγροτικών πληρωμών, αναγνωρίζοντας καθυστερήσεις λόγω των προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξηγώντας ότι πλέον η ΑΑΔΕ έχει αναλάβει ρόλο συντονισμού των ελέγχων. Ωστόσο, απέφυγε να δεσμευτεί για το πότε ακριβώς θα καταβληθεί η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης («τσεκ»), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτή να μετατεθεί για τον Νοέμβριο.

Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό, είπε ότι εκκρεμούν «63 εκατ. ευρώ για τις ζωοτροφές από την ευλογιά, 20 εκατ. ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από την ευλογιά, 60 εκατ. ευρώ για τα παλιά Βιολογικά και 12 εκατ. ευρώ για τα φερτά υλικά στις πλημμύρες του Daniel, τα οποία προσπαθούμε να πληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν μέσα στις επόμενες μέρες. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να πιστεύουμε ότι περί τα τέλη Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τη Βασική Ενίσχυση του 2025». Σε πολιτικό επίπεδο, το ΥΠΑΑΤ βρίσκεται υπό πίεση μετά την κατακραυγή για την πιθανή ακύρωση των βιολογικών προγραμμάτων, με τον υπουργό, Κώστα Τσιάρα, να υπαναχωρεί, δηλώνοντας πως γίνεται προσπάθεια να «σωθεί» το πρόγραμμα της βιολογικής φυτικής παραγωγής. Αντιθέτως, για τη ζωική παραγωγή και τη μελισσοκομία, η προκήρυξη του 2025 φαίνεται να ακυρώνεται οριστικά, με πιθανή επαναπροκήρυξη το 2026.

Επίσης, σύμφωνα με τον υπουργό, μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για την περσινή ξηρασία που υπέστησαν το βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο ηλίανθος, τα αμύγδαλα και μια σειρά από τις 12 αποζημιούμενες καλλιέργειες, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Όπως, μάλιστα, διευκρίνισε ο κ. Τσιάρας, δεν θα υπάρξουν περικοπές στις ήδη ανακοινωθείσες τιμές ανά στρέμμα.

Πάντως, στις 3 Οκτωβρίου, έγινε η πρώτη «μίνι» πληρωμή υπό τη νέα, μεταβατική διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληρώθηκαν περίπου 4.000 δικαιούχοι το συνολικό ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ για τα καθεστώτα: «Ενίσχυση για την καλλιέργεια Γεωμήλων», «Ενίσχυση για την καλλιέργεια Εσπεριδοειδών στα Νησιά Χίος, Σάμος και στις περιφερειακές ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου, Κω και Ρόδου», «Ενίσχυση για την καλλιέργεια Φασολιού, Βρώσιμου Λαθουρίου και Φάβας Σαντορίνης» και «Ενίσχυση για την καλλιέργεια Μαστίχας Χίου».