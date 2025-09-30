Για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε εξηγήσεις μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Απαντώντας σε ερώτηση των παρουσιαστών σχετικά με το πότε θα ξεκινήσουν να πληρώνονται οι αγρότες τις εκκρεμμότητες των προηγούμενων μηνών που ανέρχονται πλέον σε 500 εκατ. ευρώ, ο κ. Χατζηδάκης είπε: «Αυτή την ώρα έχει δοθεί προτεραιότητα σε διάφορες αποζημιώσεις των τελευταίων μηνών και φαντάζομαι ότι μέσα σε 10-15 μέρες από σήμερα θα ξεκινήσουν οι πληρωμές, αφού έχουν ολοκληρωθεί κάποιοι έλεγχοι. Αναφέρομαι στις αποζημιώσεις του Ντάνιελ για τα φερτά υλικά και στις επιδοτήσεις για τις ζωοτροφές και για την ευλογιά (σ.σ. αναφέρεται σε de minimis ενισχύσεις, που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι από την Ε.Ε.)».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, θα ακολουθήσει «η τελευταία δόση 30% για τη βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία, αφού γίνουν πρωτύτερα οι λεγόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, για να μην έρθουν οι Βρυξέλλες και μας επιβληθούν καινούργια πρόστιμα».

«Μετά πάμε στις ετήσιες επιδοτήσεις, τις οποίες πρέπει να λάβουν οι αγρότες», οπότε και εξήγησε τι θα γίνει με τον ΑΤΑΚ.