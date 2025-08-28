Φωτοβολταϊκά: Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον

Η ηλιακή ενέργεια θεωρείται μία από τις πλέον ελπιδοφόρες τεχνολογίες για τη μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φιλόδοξους στόχους της για μείωση εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, επιδιώκει να αυξήσει θεαματικά την παραγωγή καθαρής ενέργειας από τον ήλιο. Ταυτόχρονα, όμως, θέλει να διασφαλίσει ότι η ίδια η βιομηχανία παραγωγής πάνελ δεν θα υπονομεύει το όραμα αυτό, όπως καταγράφει το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC).

Ο κανόνας του αποτυπώματος άνθρακα

Η πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν με τίτλο «Εναρμονισμένοι κανόνες για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος των φωτοβολταϊκών μονάδων» συνιστά το πρώτο βήμα για την εισαγωγή υποχρεωτικών απαιτήσεων σε επίπεδο προϊόντος. Με σαφή ορισμό ορίων συστήματος, από την εξόρυξη πρώτων υλών έως την παραγωγή και διανομή, και ενιαία μονάδα μέτρησης (γραμμάρια CO2eq ανά kWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας), η μέθοδος φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς.

Τα αποτελέσματα είναι αποκαλυπτικά, σύμφωνα με το JRC, καθώς, ανάλογα με την ενέργεια που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, την περιεκτικότητα σε πυρίτιο και τη διάρκεια ζωής των πάνελ, το αποτύπωμα μπορεί να κυμαίνεται από 10,8 gCO2eq/kWh (ιδιαίτερα ευνοϊκό σενάριο) έως 44 gCO2eq/kWh (σενάριο υψηλής έντασης άνθρακα).

Μια αγορά σε ταχεία ανάπτυξη

Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο επιστημονικό, αλλά και εμπορικό. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες εγκαταστάσεις το 2024 άγγιξαν τα 600 GW, με αύξηση 33% σε σχέση με το 2023. Στην Ευρώπη, η ηλιακή ενέργεια κάλυψε το 5% της ηλεκτροπαραγωγής το 2023, με στόχο τα 600 GW έως το 2030, σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η αγορά κατακλύζεται από φθηνά εισαγόμενα πάνελ, κυρίως από την Ασία, γεγονός που προκαλεί εμπορικές τριβές και απειλεί τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι κανόνες για το ανθρακικό αποτύπωμα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός για μια πιο δίκαιη και «καθαρή» αγορά.

Από τα εργαστήρια στην αγορά

Οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο το αποτύπωμα είναι η κατανάλωση ηλεκτρισμού για την παραγωγή πυριτίου, τα αλουμινένια πλαίσια, το γυαλί και φυσικά η διάρκεια ζωής του πάνελ. Σε μια αγορά που ακόμη αναπτύσσεται, παραμένει άγνωστο πώς αυτή θα διαχειριστεί μακροπρόθεσμα τον τεράστιο όγκο αποβλήτων από παλιά πάνελ.

Συμπέρασμα

Η έκθεση παρέχει μια μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί σε ρυθμιστικά πλαίσια της ΕΕ, ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά στα μέτρα πολιτικής οικολογικού σχεδιασμού. Επιπλέον, η μελέτη ζητά περαιτέρω έρευνα για την επέκταση της εναρμονισμένης μεθόδου και σε άλλες περιβαλλοντικές κατηγορίες πέρα από το ανθρακικό αποτύπωμα, όπως η χρήση πόρων και η εκπομπή σωματιδίων. Καθώς η Ευρώπη εργάζεται για την επίτευξη των κλιματικών στόχων του 2030 και του 2050, η εναρμονισμένη αποτίμηση άνθρακα για τα ηλιακά πάνελ προσφέρει ένα κρίσιμο εργαλείο, ώστε η ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας να μη γίνεται εις βάρος της βιωσιμότητας της παραγωγής, καταλήγει το JRC.