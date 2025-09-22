Γ. Ανδριανός: Στρατηγικοί άξονες για το μέλλον της ελληνικής ρυζοκαλλιέργειας

Με επίκεντρο το ρύζι και το ελαιόλαδο, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, συμμετείχε σε σημαντικές εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Σπάρτη, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στην οικονομία, την εξαγωγική δραστηριότητα και την εθνική ταυτότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, o υφυπουργός παρουσίασε τέσσερις άξονες πολιτικής για τη βιωσιμότητα του ρυζιού, έστειλε μήνυμα στήριξης στους παραγωγούς και τόνισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης απέναντι στις προκλήσεις της εποχής.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ:

«Η ελληνική ρυζοκαλλιέργεια αλλά και το λάδι βρέθηκε στο επίκεντρο το τελευταίο τριήμερο, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό να συμμετέχει σε δύο κομβικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Ειδικότερα, μέσα από παρεμβάσεις του ανέδειξε τη σημασία του ρυζιού για την οικονομία, την εξαγωγική δυναμική και την προστασία των οικοσυστημάτων, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στήριξης στους παραγωγούς. Τόνισε, δε, ότι η πρόσφατη παρουσία του Υπουργού, Κώστα Τσιάρα στη διάσκεψη του Βερτσέλλι (όπου συμμετείχε και η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ρυζιού) για το ρύζι υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή στις στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού ρυζιού.

Στη Συνάντηση Εργασίας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελληνικού Ρυζιού (ΕΔΟΡΕΛ), με θέμα «Άρδευση και διαχείριση υδάτινων πόρων στη ρυζοκαλλιέργεια», ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του νερού αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για έναν κλάδο που συγκεντρώνει πάνω από το 90% της εγχώριας παραγωγής στην Κεντρική Μακεδονία και συνδέεται με την τοπική οικονομία, την εξαγωγική δραστηριότητα αλλά και την προστασία σπάνιων οικοσυστημάτων, όπως αυτό στο Δέλτα Αξιού–Λουδία–Αλιάκμονα.

Παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες πολιτικής για το μέλλον της ρυζοκαλλιέργειας:

μετάβαση σε κλειστά πιεστικά δίκτυα,

ανάπτυξη «έξυπνων» συστημάτων άρδευσης,

εφαρμογή επιστημονικών μελετών για την ορθολογική χρήση του νερού,

αξιοποίηση πιστοποιημένου σπόρου στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεγάλες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, όπως τα έργα αποθήκευσης και εξοικονόμησης νερού, η ενεργειακή αυτονομία ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ μέσω ΑΠΕ και το πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0», που αποτελεί τη μεγαλύτερη παρέμβαση αρδευτικών έργων των τελευταίων πενήντα ετών. Ο κ. Ανδριανός υπενθύμισε την πρόσφατη ομιλία του Κώστα Τσιάρα από την Ιταλία, όπου ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην καλλιέργεια της πεδιάδας του Αξιού στην Κεντρική Μακεδονία, όπου καλλιεργούνται πάνω από 30.000 εκτάρια και παράγονται περισσότερα από 230.000 τόνοι ετησίως αλλά και στο γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί θετικό εμπορικό ισοζύγιο, με τις εξαγωγές να είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερες από τις εισαγωγές σε όγκο και τρεις φορές μεγαλύτερες σε αξία τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα από το 2ο Φεστιβάλ Ρυζιού

Στον χαιρετισμό του στην έναρξη του 2ου Φεστιβάλ Ρυζιού, ο Υφυπουργός χαρακτήρισε το ελληνικό ρύζι «προϊόν υψηλής ποιότητας με έντονη εξαγωγική δυναμική, βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και της πολιτιστικής μας ταυτότητας». Δεν παρέλειψε να επισημάνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος: διακυμάνσεις στις τιμές και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, αυξημένο κόστος παραγωγής, πιέσεις από την κλιματική κρίση. Υπογράμμισε δε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους παραγωγούς με έργα και δράσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, με ενίσχυση της τυποποίησης και της πιστοποίησης, καθώς και με ουσιαστική στήριξη των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων.

«Η συστράτευση όλων μας είναι αναγκαία προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ελληνικής ρυζοκαλλιέργειας», κατέληξε ο κ. Ανδριανός.

Η παρέμβαση για την ελιά και το ελαιόλαδο στη Σπάρτη

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ο κ. Ανδριανός συμμετείχε στη Σελλασία, στην επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Σπάρτης στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου. Στην ομιλία του ανέδειξε τη διαχρονική αξία της ελιάς και του ελαιολάδου για την ταυτότητα, τον πολιτισμό και την οικονομία της χώρας, όπως και τη συμβολή τους στην υγεία μέσω της μεσογειακής διατροφής.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα παράγει κατά μέσο όρο 265.000 τόνους ετησίως, με εξαγωγές που το 2023 ανήλθαν σε 1,26 δισ. ευρώ, και παρουσίασε την ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου που περιλαμβάνει προγράμματα ύψους 10 εκατ. ευρώ ετησίως για τους ελαιοκομικούς φορείς, ανάπτυξη νέων ποικιλιών ανθεκτικών στις κλιματικές πιέσεις, χρήση καινοτόμων εργαλείων, ενίσχυση πιστοποίησης και τυποποίησης, αλλά και στοχευμένα προγράμματα προώθησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα αγροτικών υποδομών στη Λακωνία, όπως το φράγμα και το αρδευτικό δίκτυο Κελεφίνας, καθώς και το αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου, τα οποία χαρακτήρισε κρίσιμα για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας».