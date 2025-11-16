Aργολίδα: Χαμηλές πτήσεις για τιμές και ζήτηση στα πράσινα λαχανικά του κάμπου των Ιρίων

Μια περίεργη χρονιά καταγράφουν οι παραγωγοί στον κάμπο των Ιρίων, όπου η κυριαρχία των λαχανικών είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη, αλλά η αγορά κάνει τα δικά της παιχνίδια, που συνήθως έχουν επιπτώσεις και στην τελική διαμόρφωση της τιμής. Όπως εξηγεί ο παραγωγός Νίκος Δρούζας, «αυτήν τη στιγμή, υπάρχει κάποια ατονία στην εμπορική κίνηση, αφού από τις αρχές Νοέμβρη δεν υπάρχει ζήτηση. Βασικό ρόλο παίζει και ο καιρός, δεδομένου ότι λείπει το κρύο που θα τα βοηθούσε λίγο».

Στα Ίρια, μια μεγάλη μερίδα παραγωγών είναι δεμένοι με τη συμβολαιακή γεωργία και αυτή η σχέση δεν μεταβάλλεται καθόλου. Σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες, ο ίδιος επισημαίνει ότι «”βασιλιάς” είναι το iceberg, αμέσως μετά ακολουθεί το μπρόκολο και έπειτα τα κλασικά μαρούλια, αλλά σε πολύ μικρότερες εκτάσεις από ό,τι στο παρελθόν».

Σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών, ο κ. Δρούζας τονίζει ότι «το iceberg ξεκίνησε με 0,80-0,85 ευρώ στο χωράφι, αλλά τις τελευταίες μέρες δεν υπάρχει ζήτηση. Αντίθετα, επειδή όλοι έβαλαν iceberg και δεν έβαλαν μαρούλια Romana, αυτά όλο το διάστημα κράτησαν μια καλή τιμή, που ήταν 0,30 ευρώ το τεμάχιο. Το μπρόκολο κινήθηκε γύρω στα 0,60 ευρώ, που είναι πολύ κάτω από το 1 ευρώ που απαιτείται, ώστε να μιλάμε για κέρδος». Τέλος, σε ό,τι αφορά την αγκινάρα, ο κ. Δρούζας δηλώνει ότι από τα 10.000 στρέμματα έμειναν μόνο 600. Πολύ χαμηλή παρέμεινε και η τιμή του λάχανου, που κυμαίνεται στα 0,12-0,15 ευρώ στο χωράφι.