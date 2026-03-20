GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: Η νέα ΚΑΠ 2023-2027 στο επίκεντρο της Agrotica 2026

Με την ενεργή συμμετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην Agrotica 2026 πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα ουσιαστική και ενημερωτική παρουσίαση με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ 2023-2027. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο ρόλος που διαδραματίζουν οι ενισχύσεις αυτές στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα. Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον παραγωγών, γεωτεχνικών και επαγγελματιών του αγροτικού τομέα, αναδεικνύοντας τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο νέο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Κατά την έναρξη της παρουσίασης έγινε από την Ευαγγελία Τσέρμου γεωπόνου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο τμήμα αγροτικής ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, εκτενής αναφορά στη δομή της ΚΑΠ και στην κατανομή των εθνικών πόρων μεταξύ των δύο βασικών πυλώνων. Ο Πυλώνας 1 αφορά τις άμεσες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς, ενώ ο Πυλώνας 2 επικεντρώνεται στις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης και στα επενδυτικά μέτρα. Επισημάνθηκε ότι ο πρώτος πυλώνας στοχεύει κυρίως στη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος μέσω ετήσιων ενισχύσεων, ενώ ο δεύτερος προωθεί επενδύσεις που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εκμεταλλεύσεων.

Οι άμεσες ενισχύσεις και οι αλλαγές της νέας περιόδου

Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των ενισχύσεων του Πυλώνα 1, με ιδιαίτερη έμφαση στη βασική ενίσχυση και στις αλλαγές που επιφέρει η νέα προγραμματική περίοδος. Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η εσωτερική σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων έως το 2026, η οποία οδηγεί σε σταδιακή εξομάλυνση των διαφορών μεταξύ των παραγωγών. Από την ΕΑΕ του 2026 και μετά, προβλέπεται η εφαρμογή ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτάριο, ανάλογα με την αγρονομική περιφέρεια. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη διαφάνεια και συμβάλλει σε δικαιότερη κατανομή των πόρων.

Στήριξη μικρών εκμεταλλεύσεων και νέων αγροτών

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στην αναδιανεμητική ενίσχυση, η οποία λειτουργεί ως βασικό εργαλείο στήριξης για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Μέσω αυτής επιδιώκεται η ενίσχυση της βιωσιμότητας των παραγωγών που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες προσαρμογής. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ενίσχυση των νέων γεωργών, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη των νέων κατά την είσοδο τους στην αγροτική παραγωγή, την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και στην προσέλκυση τους στον πρωτογενή τομέα, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο.

Ο ρόλος των συνδεδεμένων ενισχύσεων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων. Ο διπλός τους στόχος είναι η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και η διατήρηση της παραγωγής σε στρατηγικούς τομείς. Μέσω αυτών ενισχύονται προϊόντα που είναι κρίσιμα για την επισιτιστική επάρκεια, την εξαγωγική δραστηριότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οικολογικά σχήματα και περιβαλλοντική μετάβαση

Σημαντικό μέρος της παρουσίασης αφιερώθηκε στα οικολογικά σχήματα, που αποτελούν ίσως μία από τις πιο βασικές αλλαγές της ΚΑΠ για τον πυλώνα 1. Τα σχήματα αυτά παρέχουν οικονομικά κίνητρα στους παραγωγούς για την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η μείωση των εισροών, η προστασία της βιοποικιλότητας και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Τονίστηκε ότι πρόκειται όχι μόνο για μια ευκαιρία ενίσχυσης, αλλά και για μια στρατηγική επιλογή που θα καθορίσει το μέλλον της γεωργίας.

Οι δράσεις του Πυλώνα 2 και τα Σχέδια Βελτίωσης

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Πυλώνα 2, με αναφορά τόσο στις ενεργές όσο και στις αναμενόμενες προσκλήσεις. Ξεχωριστή θέση κατείχαν τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία αποτελούν βασικό εργαλείο επενδυτικής στήριξης για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, αναλύθηκε η παρέμβαση για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, με παρουσίαση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των καλλιεργειών που αφορά και των ποσών ενίσχυσής τους.

Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος και καλλιεργητικές πρακτικές

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι της δράσης για το ανθρακικό αποτύπωμα, καθώς και στις απαιτούμενες καλλιεργητικές πρακτικές, ιδίως για τις αρόσιμες εκτάσεις. Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση του εδάφους και στη μείωση των εκπομπών, ενισχύοντας την προσαρμογή της γεωργίας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόκληση της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδείχθηκαν ήταν η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η οποία επηρεάζει τη βιωσιμότητα του τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισημάνθηκε, η νέα ΚΑΠ επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω κινήτρων για την προσέλκυση νέων, όπως αυξημένη μοριοδότηση, υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης και προγράμματα όπως αυτό των νέων αγροτών, που παρέχει αρχική οικονομική στήριξη.

Νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες για τον αγροτικό τομέα

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με αναφορά στις νέες απαιτήσεις της ΚΑΠ, οι οποίες κατευθύνουν τον αγροτικό κόσμο προς πιο βιώσιμες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές. Τονίστηκε ότι η συμμόρφωση με αυτές δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση, αλλά και ευκαιρία για πρόσβαση σε πρόσθετες ενισχύσεις και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Συνολικά, η νέα ΚΑΠ διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδυάζει την οικονομική στήριξη με τη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.