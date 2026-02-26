Η θέση της Ελλάδας στον βιολογικό χάρτη

Με περίπου 1,14 εκατ. εκτάρια βιολογικών εκτάσεων το 2024, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονταν στο μεταβατικό στάδιο της μετατροπής (685.275 εκτάρια) η Ελλάδα διέθετε ένα μερίδιο βιολογικών της τάξεως του 21,7%, καταλαμβάνοντας την 6 θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών με τα υψηλότερα μερίδια, αλλά και διεθνώς, χωρίς, ωστόσο, να εμφανίζει μεταβολή από την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, σε απόλυτους αριθμούς, σε όρους εκτάσεων η χώρα μας ερχόταν 11ή μεταξύ των κρατών παγκοσμίως που παρείχαν στοιχεία. Τα δεδομένα αυτά, καθιστούν τις ελληνικές επιδόσεις πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό στόχο του 25% βιολογικών εκτάσεων ως το 2030.

Ως προς τον επιμερισμό των εκτάσεων, 523.399 εκτάρια αφορούσαν αροτραίες καλλιέργειες, 234.162 μόνιμες καλλιέργειες και 382.950 εκτάρια τα βοσκοτόπια.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς το είδος της καλλιέργειας -όπου η χώρα διαθέτει στοιχεία, 49.871 εκτάρια (που έχουν μετατραπεί πλήρως) αφορούσαν την καλλιέργεια σιτηρών, 24.648 εκτάρια τα όσπρια και 5.032 εκτ. αυτές των ελαιούχων σπόρων. Σε ότι αφορά τις δενδρώδεις, 3.686 εκτάρια καταλάμβαναν τα εσπεριδοειδή, ενώ, 67.044 εκτάρια (όλα στο στάδιο της μετάβασης σε βιολογική γεωργία) αναφέρονται στους ελαιώνες. Ακόμη, 4,564 εκτάρια καταλάμβαναν οι αμπελώνες, 4.619 εκτ. τα λαχανικά και 1.582 εκτ. τα φρούτα που καλλιεργούνται σε εύκρατα κλίματα και 860 εκτάρια τροπικά και υποτροπικά φυτά.

Σημαντική θέση, την τρίτη στην κατάταξη (μετά τις Ιταλία και Γαλλία) μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών κατείχε η χώρα μας και σε ότι αφορά τους παραγωγούς βιολογικών (58.691). Την ίδια χρονιά οι μεταποιητές ανέρχονταν σε 1.727, οι εισαγωγείς σε 52 και οι εξαγωγείς σε 71.

Στους 15.822 τόνους το εξαγωγικό εμπόριο προς ΗΠΑ

Σε ότι αφορά το εμπόριο, 13.400 τόνοι αποτελούσαν τις ελληνικές εισαγωγές βιολογικών προϊόντων την ίδια χρονιά, 15.822 τόνοι προϊόντων εξήχθησαν από τη χώρα με κατεύθυνση την αγορά των ΗΠΑ.

Στα 60 εκατ. το λιανεμπόριο βιολογικών

Ως προς τις λιανικές πωλήσεις, αυτές ανήλθαν στα 60 εκατ. ευρώ, το 2024, με το στοιχείο της κατά κεφαλήν κατανάλωσης να παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό για την Ελλάδα, μόλις 6 ευρώ κατ’ άτομο την ίδια χρονιά.

Τέλος, στους 9.898 τόνους ανήλθαν οι ποσότητες βιολογικής παραγωγής προερχόμενες από τις υδατοκαλλιέργειες.