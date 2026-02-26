Άτλας Βιολογικών 2026

Σταθερότητα στον τομέα των βιολογικών εντοπίζει το Ερευνητικό Ινστιτούτο Βιολογικής Γεωργίας (FIBL) παρουσιάζοντας τον ετήσιο Άτλαντα Βιολογικών για το 2026, με στοιχεία του 2024, στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης της BIOFACH, στη Νυρεμβέργη.

Οι βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονταν υπό μετατροπή, ανήλθαν σχεδόν στα 99 εκατ. εκτάρια, παραμένοντας οριακά αμετάβλητες. Στα ενθαρρυντικά για τον τομέα είναι η άνοδος του εμπορίου με ξεκάθαρη αύξηση των όγκων, ενώ το λιανεμπόριο κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, σκαρφαλώνοντας στα σχεδόν 145 δισ. ευρώ.

Ως προς τα ευρωπαϊκά μεγέθη, σε τροχιά ανάπτυξης φαίνεται πως μπαίνει και πάλι το λιανεμπόριο βιολογικών, τάση που μπορεί να δώσει ώθηση στην παραγωγή. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις η κατάσταση σχολιάζεται μάλλον στάσιμη, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται, κάτι που απομακρύνει την ΕΕ από τον φιλόδοξο στόχο του 25% ως το 2030 εάν δεν υπάρξουν οι κατάλληλες πολιτικές.