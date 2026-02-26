Διεθνές εμπόριο: Αυξημένες ποσότητες βιολογικών διακινήθηκαν το 2024

Άνοδο κατά 12,3% (647.000 τόνοι) κατέγραψαν οι συνολικές εισαγωγές βιολογικών προϊόντων το 2024, έναντι εκείνων του 2023, με τις εισαγόμενες ποσότητες να αγγίζουν σχεδόν τους 5,9 εκατομμύρια τόνους σε ΕΕ (2,6 εκατ. τόνους) και ΗΠΑ (3,3 εκατ. τόνους), την ίδια χρονιά. Ταυτόχρονα, οι εξαγωγές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 157.999 τόνους (+6,4%), ενώ προς τις ΗΠΑ κατά 488.953 τόνους (+17,7%). Σε ότι αφορά το λιανεμπόριο, αυτό άγγιξε τα 145 δισ. ευρώ, παρά τα σχετικά ελλιπή στοιχεία, με τις ΗΠΑ και ΕΕ να διατηρούν των ηγετικό τους ρόλο σε επίπεδο ενιαίων αγορών.

Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ την ίδια χρονιά, ήταν το Μεξικό (865.076 τόνοι), ο Ισημερινός (765.605 τόνοι) και ο Καναδάς (378.820 τόνοι), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν για το Μεξικό (+15,8%), τον Ισημερινό (+13,1%) και τον Καναδά (+23,0%). Αντίθετα, μεταξύ 2023 και 2024, οι εισαγωγές σε ΕΕ και ΗΠΑ μειώθηκαν περισσότερο για τη Δομινικανή Δημοκρατία (-11,0%), τη Γκάνα (-22,9%) και το Καζακστάν (-44,7%).

Μπανάνες, ελαιούχες πίτες και ζάχαρη, ήταν τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα, αντιπροσωπεύοντας το 42% των συνολικών εισαγωγών βιολογικών προϊόντων.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις ελαιούχες πίτες (+45,2%), κυρίως λόγω της αύξησης από το Τόγκο (+120,5%), το Μπενίν (+420%) και τον Καναδά (+109,7%). Οι εισαγωγές μπανάνας αυξήθηκαν επίσης (+9,2%), κυρίως λόγω του Ισημερινού.

Αντίθετα, το καλαμπόκι (σπόρος και μίγμα καλαμποκιού) μειώθηκε (-25,1%), κυρίως λόγω της Τουρκίας και της Αργεντινής, ενώ μειώθηκαν και οι ηλιόσποροι (-42,6%), κυρίως λόγω της Αργεντινής.

Ως προς τους εισαγωγείς, περίπου το 78% των βιολογικών προϊόντων εισήχθη μέσω των τριών μεγαλύτερων στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Το 2024, οι ΗΠΑ εισήγαγαν το 55% των συνολικών εισαγωγών, ακολούθησε η Ολλανδία με 18,8% και η Γερμανία με 7,2%. Σημειώνεται, βέβαια ότι στην Ολλανδία, σημαντικό μέρος των εισαγωγών επανεξάγεται.

Στα 60,4 δισ. ευρώ η αγορά των ΗΠΑ, στα 49,5 της ΕΕ

Με βάση τα κύρια ευρήματα της έκθεσης του FIBL, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις βιολογικών ανήλθαν σε σχεδόν 145 δισ. ευρώ, την ίδια χρονιά. Επισημαίνεται ότι, λόγω των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η άμεση σύγκριση στοιχείων από έτος σε έτος συχνά δεν είναι εφικτή, σημειώνουν οι συντάκτες της έκθεσης, διευκρινίζοντας επίσης ότι σε ότι αφορά το λιανεμπόριο τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο από 45 χώρες, από όσες παρείχαν στοιχεία στην έκθεση.

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, η χώρα με τη μεγαλύτερη αγορά βιολογικών τροφίμων παρέμεινε η ΗΠΑ (60,4 δισ. ευρώ), ακολούθησε η Γερμανία (17,0 δισ. ευρώ), η Κίνα (15,5 δισ. ευρώ) και η Γαλλία (12,2 δισ. ευρώ). Σε επίπεδο ενιαίας αγοράς, και πάλι την πρώτη θέση κατείχαν οι ΗΠΑ, ακολουθούμενες από την ΕΕ (49,5 δισ. ευρώ) και την Κίνα (15,5 δισ. ευρώ). Σε περιφερειακό επίπεδο, η Βόρεια Αμερική κατέγραψε τη μεγαλύτερη αγορά (65,7 δισ. ευρώ), ακολουθούμενη από την Ευρώπη (58,7 δισ. ευρώ) και την Ασία (18,3 δισ. ευρώ) (Σχήμα 11).

Μεταξύ των χωρών για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το 2024, αύξηση της αγοράς καταγράφηκε σε 15 χώρες. Η ισχυρότερη ανάπτυξη σημειώθηκε στην Κίνα (+24,3%), τη Νορβηγία (+21,3%) και το Λουξεμβούργο (+20,2%), ενώ η Φινλανδία (-4,8%) και η Σουηδία (-1,5%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ 2023 και 2024.

Στην Ευρώπη η υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν υψηλότερη, σε περιφερειακό επίπεδο, στη Βόρεια Αμερική (170 ευρώ). Σε επίπεδο χωρών, τα υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στην Ευρώπη: Ελβετία (481 ευρώ), Δανία (373 ευρώ), Αυστρία (292 ευρώ) και Λουξεμβούργο (264 ευρώ) το 2024. Ενώ, σε ότι αφορά τα υψηλότερα μερίδια αγοράς βιολογικών επί των συνολικών πωλήσεων τροφίμων, αυτά καταγράφηκαν στην Ελβετία (12,3%), τη Δανία (11,6%) και την Αυστρία (11,4%).