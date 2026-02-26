ΔΗΩ: 30+ Χρόνια Εξειδίκευσης στον Έλεγχο και την Πιστοποίηση

Ο ΔΗΩ – Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, από το 1993, αποτελεί έναν από τους πλέον έμπειρους και αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα. Λειτουργώντας ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία και μέλος του μητρώου Κ.ΑΛ.Ο., δρα με αυστηρά κριτήρια αμεροληψίας και διαφάνειας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας — από τη Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 έως τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000 και Ποιότητας ISO 9001. Παράλληλα, καινοτομεί με την εφαρμογή ιδιωτικών προτύπων, όπως το ORA – Organic Regenerative Agriculture, προωθώντας τη Βιολογική Αναγεννητική Γεωργία καθώς και το Nemea Lions, ένα Σχήμα Πιστοποίησης το οποίο αφορά στην παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας.

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, αφουγκραζόμενος τις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς, έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποίησης με Διεθνή Πρότυπα προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και κτηνοτροφίας όπως, Naturland, BIOSUISSE, DEMETER, JAS κ.α, ενώ παράλληλα έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του στην πιστοποίηση βιολογικών καλλυντικών COSMOS, απορρυπαντικών ECO BIO DETERGENCE και υφασμάτων GOTS.

Η διεθνής αξιοπιστία της ΔΗΩ ενισχύεται από την ενεργή συμμετοχή της σε κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, καθώς είναι μέλος και μέτοχος των οργανισμών ICEA (Ιταλία) και AGRIBIOCERT (Κροατία), συμμετέχει στο IFOAM Organics Europe και στο IFOAM AgriBioMediterraneo ως ενεργό μέλος, ενώ παράλληλα λαμβάνει μέρος σε ευρωπαϊκά δίκτυα για τις επιπτώσεις της Γενετικής Μηχανικής.

Υποστήριξη σε όλη την Ελλάδα με άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και εκτεταμένο δίκτυο γραφείων σε όλη την Ελλάδα — Κεντρικό Γραφείο Αθήνας και περιφερειακή παρουσία σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Σπάρτη, Λάρισα, Άρτα και Μυτιλήνη — η ΔΗΩ εξασφαλίζει άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική υποστήριξη στους συνεργάτες της.