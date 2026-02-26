Σταθερές οι εκτάσεις, σε ιστορικό υψηλό το λιανεμπόριο βιολογικών

Οι παγκόσμιες εκτάσεις βιολογικών το 2024 ανήλθαν στα 98,9 εκατ. εκτάρια (2,1% των συνολικών αγροτικών εκτάσεων), παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητες (μόνο -0,2%) από το 2023. Ιδιαίτερη άνοδος (+12,4%) εντοπίζεται σε ότι αφορά τον αριθμό των βιολογικών παραγωγών, ο οποίος ανήλθε σε πάνω από 4,8 εκατ., άνοδος όμως που οφείλεται κυρίως στα νέα στοιχεία που προέρχονται από την Αφρική, όπως διευκρινίζεται. Ξεκάθαρη ήταν η αύξηση, όμως, στα στοιχεία του διεθνούς εμπορίου με τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων σωρευτικά σε ΕΕ και ΗΠΑ να φτάνουν σχεδόν του 5,9 εκατ. τόνους (+12,3%), με ιδιαίτερα ισχυρή αύξηση στις ΗΠΑ. Νέο ιστορικό υψηλό, παράλληλα, κατέγραψε διεθνώς και το λιανεμπόριο, φτάνοντας σχεδόν τα 145 δισ. ευρώ, με τις ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα και Γαλλία να παραμένουν οι μεγαλύτερες αγορές.

Εκτάσεις

Από τα σχεδόν 99 εκατ. εκτάρια βιολογικής αγροτικής γης που καταγράφηκαν διεθνώς, μεταξύ των ηπείρων οι περισσότερες εκτάσεις ήταν στην Ωκεανία (53,2 εκατ. εκτάρια – 53,8% της παγκόσμιας βιολογικής γης) και στην Ευρώπη (19,6 εκατ. εκτάρια – 19,8%). Ακολούθησαν η Λατινική Αμερική (10,3 εκατ., 10,4%), η Ασία (8,7 εκατ., 8,8%), η Βόρεια Αμερική (4,3 εκατ., 4,4%) και η Αφρική (2,8 εκατ., 2,8%). Σε επίπεδο χωρών, οι μεγαλύτερες βιολογικές εκτάσεις συγκεντρώνονταν σε Αυστραλία (53,0 εκατ. εκτάρια), Ινδία (4,0 εκατ.) και Αργεντινή (3,9 εκατ.).

Με το ποσοστό βιολογικών εκτάσεων παγκοσμίως να ανέρχεται στο 2,1% των συνολικών γεωργικών εκτάσεων, τα υψηλότερα ποσοστά με βάση τα παραπάνω καταγράφηκαν στην Ωκεανία (14,1%) και η Ευρώπη ακολουθεί με 3,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ ανήλθε σε 11,1%. Επόμενη στην κατάταξη ήταν η Λατινική Αμερική, με 1,6% και όλες οι άλλες περιοχές εμφανίζουν ποσοστά κάτω του 1%. Σε επίπεδο χωρών το Λιχτενστάιν κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό βιολογικών εκτάσεων παγκοσμίως, με σχεδόν 43,5%. Συνολικά, σε 22 χώρες, το 10% ή περισσότερο της γεωργικής γης ήταν βιολογικό, ποσοστό που εντοπίζεται κυρίως στην Ευρώπη.

Ως προς την εξέλιξη των βιολογικών εκτάσεων το 2024, παρά τη συνολική οριακή μείωση κατά 0,2%, ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ (56%), Γουατεμάλα (+193%) και Κίνα (+5%), κατέγραψαν σημαντική αύξηση, υπογραμμίζεται.

Σε περιφερειακό επίπεδο, αύξηση καταγράφηκε μόνο στη Βόρεια Αμερική (+30,7%), κυρίως λόγω βελτιωμένης κάλυψης δεδομένων. Μειώσεις, από την άλλη, σημειώθηκαν στην Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ευρώπη.

Χρήσεις γης

Τα βοσκοτόπια αποτελούσαν πάνω από τα δύο τρίτα των βιολογικών εκτάσεων διεθνώς (69,6 εκατ. εκτάρια), ενώ η καλλιεργούμενη γη με αροτραίες καλλιέργειες κάλυπτε 16,5 εκατ. εκτάρια (16,7%), κυρίως με δημητριακά, ρύζι και ελαιούχες καλλιέργειες. Οι μόνιμες καλλιέργειες καταλάμβαναν 6,9 εκατ. εκτάρια (6,9%), με βασικά προϊόντα τους ξηρούς καρπούς, τον καφέ, τις ελιές, τα σταφύλια και το κακάο.

Αριθμός παραγωγών

Το 2024, ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών παγκοσμίως ανήλθε σε 4.844.872, αυξημένος κατά 12,4%. Η Ασία ηγήθηκε με 2,7 εκατ. παραγωγούς, ακολουθούμενη από την Αφρική (1,37 εκατ.). Οι χώρες με τους περισσότερους παραγωγούς ήταν η Ινδία, η Ουγκάντα και η Αιθιοπία. Ο αριθμός των παραγωγών αυξήθηκε σε Αφρική (+44,1%, λόγω νεότερων στοιχείων), Ασία (5,2%) και Ωκεανία (3%), ενώ μειώσεις σημειώθηκαν σε Λατινική Αμερική (-5,9%), Βόρεια Αμερική (-0,5%) και Ευρώπη (-0,04%).