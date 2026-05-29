ΓΕΩΤ.Ε.Ε: Οι Απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συναντούν την Αγορά Εργασίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στο Αμφιθέατρο της

Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η ημερίδα με θέμα:

«Οι Απόφοιτοι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών συναντούν την Αγορά

Εργασίας», που διοργανώθηκε από το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του

ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ενδιαφέρον από φοιτητές, αποφοίτους, επαγγελματίες του

αγροδιατροφικού τομέα και εκπροσώπους φορέων, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες τάσεις

και τις επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο των γεωπονικών επιστημών.

Την έναρξη της ημερίδας χαιρέτισαν: ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

κ. Σπυρίδων Κίντζιος, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, και η

Πρόεδρος Δ.Ε. του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κα

Αναστασία Σαρχοσόγλου.

Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από την κ. Αναστασία Σαρχόσογλου και τον κ.

Σπυρίδωνα Ρίζο, Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του

Παραρτήματος, αντίστοιχα.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Οι Τάσεις και οι Ευκαιρίες στην Αγορά

Εργασίας για Αποφοίτους Γεωπονικών Σπουδών», πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις

από την κα Σταυρούλα Κατσογιάννη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης

Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), την κα Φωτεινή

Γιαννακοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Παραγώγων και Εμπόρων

Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), τον κ. Γεώργιο Ποντίκα, πρώην Πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου

Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), τον κ. Γεώργιο Λάμπρου, Πρόεδρο του Συνδέσμου

Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας (ΣΕΑΜΕ) και τον κ. Γεώργιο

Μπακόλα, Αγρότη και CEO του ιστοτόπου Agrocapital.

Οι εισηγητές ανέπτυξαν ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις στον τομέα του αστικού

πρασίνου, στον αγροδιατροφικό τομέα, τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας, τις

επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων γεωπονικών σχολών, καθώς και τις

προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέοι επιστήμονες.

Ακολούθησε η δεύτερη θεματική ενότητα με τίτλο «Δικτύωση και Καριέρα: Πρακτικές

Συμβουλές για Αποφοίτους», όπου εισηγήσεις πραγματοποίησαν η κα Δήμητρα

Γεωργιάδη από το Γραφείο Διασύνδεσης του Γ.Π.Α. και η κα Κατερίνα Παπαδούλη από

το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του Γεωπονικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της ενότητας παρουσιάστηκαν χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές κατευθύνσεις σχετικά με τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας, τις

δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, την καινοτομία και τη δικτύωση.

Παρεμβάσεις-τοποθετήσεις έγιναν από τους κ.κ. Σπυρίδωνα Ρίζο, Αντιπρόεδρο της

Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος, Διονύσιο Περδίκη, Πρόεδρο του Συλλόγου

Αποφοίτων ΓΠΑ, Λουκιανό Κοντέλα, πρώην Πρόεδρο του Παραρτήματος Ανατολικής

Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Δημήτρη Καρακώστα, μέλος της Συνέλευσης

Αντιπροσώπων Κλάδων του Παραρτήματος.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά όλους τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες και τους

υποστηρικτές της εκδήλωσης για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία της ημερίδας

και ανανεώνουν τη δέσμευσή τους για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων που ενισχύουν

τη γνώση, τη συνεργασία και τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων γεωτεχνικών.