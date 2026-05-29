Η ασφάλεια τροφίμων στο επίκεντρο στρατηγικής συνάντησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, διοργανώνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στη Λάρισα στρατηγική συνάντηση με θέμα: «Δράσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον τομέα της αξιολόγησης επικινδυνότητας στην τροφική αλυσίδα στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου οργανισμών του άρθρου 36 της EFSA (European Food Safety Authority)».

Η συνάντηση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο λειτουργεί ως Εστιακό Σημείο Επαφής του Ιδρύματος στο δίκτυο οργανισμών του άρθρου 36 της EFSA, σε συνεργασία με τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον Ε.Φ.Ε.Τ., η περαιτέρω επιστημονική δικτύωση με την EFSA και η ανάδειξη των ερευνητικών δράσεων του Ιδρύματος σε κρίσιμα πεδία που συνδέονται με την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας, τη δημόσια υγεία, την αγροδιατροφή και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Οι οργανισμοί του άρθρου 36 του Κανονισμού 178/2002/ΕΚ αποτελούν μέρος ενός ευρωπαϊκού επιστημονικού δικτύου που έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση της επιστημονικής συνεργασίας, τον συντονισμό δράσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών επιστημονικών έργων στους τομείς αρμοδιότητας της EFSA. Πρόκειται για οργανισμούς με αποστολή δημόσιου συμφέροντος, υψηλή επιστημονική ή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής σε εργασίες επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, αξιολόγησης κινδύνων και προετοιμασίας επιστημονικών γνωμοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα παρουσιαστούν ερευνητικές δράσεις και επιστημονικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στους τομείς της αξιολόγησης μικροβιολογικών και χημικών κινδύνων, της διατροφής και των καινοτόμων προϊόντων, της υγείας και ευζωίας των ζώων, των ζωοτροφών, της φυτοϋγείας, της φυτοπροστασίας και της περιβαλλοντικής αξιολόγησης κινδύνου.

Οι θεματικές αυτές εντάσσονται στην προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας (One Health), η οποία αναδεικνύει τη διασύνδεση της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ