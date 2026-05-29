Υποτροφία της ΜΕΒΓΑΛ για την ΙΣΑΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Μια υποτροφία διδάκτρων για σπουδές στην Ιδιωτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΣΑΕΚ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρει η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Αφορά μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων

Η υποτροφία καλύπτει το συνολικό κόστος διδάκτρων για όλη τη διάρκεια της φοίτησης, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2026–2027 και 2027–2028. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΔΩ και να τη στείλουν με e-mail στο [email protected], μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται «Υποτροφία Κωνσταντίνος Χατζάκος – ΜΕΒΓΑΛ». Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, κατά το οποίο θα κληθούν μαζί με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Εγγραφών της ΙΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διερευνήσει περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και της καταλληλότητας των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310492854 και ΕΔΩ