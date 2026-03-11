ΓΕΩΤΕΕ: Τοποθέτηση στη Βουλή για τις συμβάσεις έρευνας υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο και Κρήτη

Τις θέσεις του ΓΕΩΤΕΕ επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου (Σ/Ν) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για:

«α) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (A2) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Α2», νοτίως της Πελοποννήσου,

β) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S PELOPONNESE) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Πελοποννήσου», νοτίως της Πελοποννήσου,

γ) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S CRETE 1) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Κρήτης 1», νοτίως της Κρήτης και

δ) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S CRETE 2) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Κρήτης 2», ανέπτυξε ο εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ευθύμιος Σπυρίδης, Γεωλόγος, Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, κατά τη συζήτησή του Σ/Ν στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σπυρίδης κατά την τοποθέτησή του επεσήμανε τα εξής:

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με το θεσμικό του πλαίσιο, αποτελεί σύμβουλο της Κυβέρνησης για θέματα, μεταξύ άλλων, διαχείρισης και αξιοποίησης των ορυκτών πόρων της χώρας. Στα πλαίσια αυτά, από τις αρχές των ερευνών για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη χώρα, το Επιμελητήριο ανταποκρίθηκε σε κάθε σχετική πρωτοβουλία των εκάστοτε κυβερνήσεων, μετέχοντας θεσμικά σε επιτροπές, αλλά και με εκδηλώσεις και διαβουλεύσεις.

Είναι θετικό ότι γεγονός ότι, σήμερα εντέλει, μετά από πολλές καθυστερήσεις, η χώρα συζητά για την κύρωση των υπό συζήτηση τεσσάρων συμβάσεων, οι οποίες, σημειωτέον, τέθηκαν για πρώτη φορά σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία, τον Ιούλιο του 2015, μετά τη σχετική προκήρυξη του 2014.

Τονίζεται ότι η μακροχρόνια καθυστέρηση στην υλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, με τη συνεχή αναβλητική στάση που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις μετά την άκαρπο κατάληξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του 2014, υπονόμευσαν το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί.

Η μη ανάληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών από τις κυβερνήσεις μετά το 2015 και την αρμόδια αρχή, δεν προήγαγαν την αδειοδοτική διαδικασία. Π.χ., η πυκνότητα των γραμμών των ελευθέρων περιοχών νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης ήταν και παραμένει 20×40 χλμ.). Η πύκνωση αυτή θα μπορούσε να αναδείξει δομές που θα αναβάθμιζαν τις περιοχές αυτές σε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και θα μείωναν τον χρόνο της πρώτης περιόδου των μελλοντικών παραχωρήσεων, χωρίς καμιά επιβάρυνση του Δημοσίου.

Επιπρόσθετα, εκτός της απώλειας πολύτιμου χρόνου στην ολοκλήρωση των ερευνητικών σταδίων, δεν διευκολύνθηκε και ο επιθυμητός ανταγωνισμός που επιτυγχάνεται με την μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων μέσω ενός νέου Διεθνούς Διαγωνισμού. Η διαγωνιστική διαδικασία μέσω Διεθνή Διαγωνισμού διευκολύνει τη συμμετοχή και τον ανταγωνισμό και, άρα, την επίτευξη καλύτερων προσφορών στους ανταγωνιστικούς όρους των προσόδων του Δημοσίου, σε σχέση με τη μονομερή Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από τις/τους αιτούντες. Η πρώτη διαδικασία έχει περιθώριο υλοποίησης 6 μηνών για υποβολή προσφοράς (και άρα προσφέρει μεγαλύτερα περιθώρια ανταγωνισμού), ενώ η δεύτερη έχει 3 μήνες.

Όσον αφορά συγκεκριμένες διατάξεις του Σ/Ν, το Επιμελητήριο επισημαίνει την μη συμπερίληψη του IFP (Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου) στους φορείς που ορίζονται ως «Αποκλειστικοί Εμπειρογνώμονες», ενός διαχρονικού συμβούλου των κυβερνήσεων της χώρας από το 1976 και βασικού υποστηριχτή την περίοδο 2010-2015.

Επίσης, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σημείωσε ότι, όσον αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 των συμβάσεων του Σ/Ν, η υποπαράγραφος (α) πρέπει να απαλειφθεί, διότι μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάποιον κακόπιστο εκμισθωτή για να εγκαταλείψει μια γεώτρηση ή/και να υποβαθμίσει μια παραχώρηση.

Τέλος, όσον αφορά την διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 30 των δύο συμβάσεων νότια της Κρήτης, το Επιμελητήριο τόνισε ότι χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης για το αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι. Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις για τις δυο γειτονικές δυτικότερες περιοχές που εγκρίθηκαν από την Βουλή το 2019, με εισήγηση της ίδιας κυβέρνησης, δεν περιέχουν ανάλογες διατυπώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν διαφέρουν στη γεωγραφική τους τοποθέτηση.