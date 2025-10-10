Γιορτή μουσταλευριάς για περισσότερα από 20 χρόνια στη Νιγρίτα Σερρών

Τα έθιμα και οι γεύσεις κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν να διατηρήσουν κυρίως οι γυναίκες.

Τον πιο δραστήριο Σύλλογο γυναικών την «Γερακίνα» στην Νιγρίτα Σερρών επισκέφτηκε η ΕΡΤ.

Επί είκοσι χρόνια τέτοια εποχή οι γυναίκες ξεκινούν τις προετοιμασίες για την γιορτή της μουσταλευριάς, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Η Κλεονίκη Μάστορα, Πρόεδρος του Συλλόγου εξηγεί πως παρασκευάζεται το γλύκισμα με τον βρασμένο μούστο, αλεύρι ψημένο και νισεστέ. Στην διαδικασία χρησιμοποιείται ψωμί και στάχτη, προκειμένου ο μούστος να μην μετατραπεί σε κρασί. Όλες οι λεπτομέρειες για τον χρόνο κάθε διαδικασίας ακολουθούνται εμπειρικά. Στην κρέμα προστίθεται και ελάχιστο αλεύρι, χωρίς αυτό να επηρεάζει την γλυκύτητα. Λίγο ψημένο σουσάμι στα μπόλ είναι απαραίτητο προτού γεμίσουν με την μουσταλευριά έτοιμα για σερβίρισμα.

Μια δύσκολη διαδικασία, αλλά αυτό δεν πτοεί τις γυναίκες, οι οποίες καλούν τους επισκέπτες να γιορτάσουν μαζί τους την έναρξη του χειμώνα με γλυκές λιχουδιές.

