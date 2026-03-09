Global Food Forum 2026: Η γεωργία ως στρατηγική επένδυση για την Ευρώπη

Στις 2 και 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 9η διοργάνωση του Global Food Forum από την ευρωπαϊκή δεξαμενή σκέψης Farm Europe, με τίτλο «Αποκαθιστώντας τα θεμέλια της ευρωπαϊκής γεωργίας». Η διοργάνωση συγκέντρωσε υπουργούς, ευρωβουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους του αγροδιατροφικού τομέα, σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου μετά το 2027 βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Το βασικό μήνυμα ήταν σαφές: H επένδυση στο μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας δεν μπορεί να αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή.

Η γεωργία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Οι υπουργοί Γεωργίας της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας ανέδειξαν τη γεωργία ως βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, τονίζοντας ότι σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων η διατροφική ασφάλεια και η παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ως πραγματικά κοινής πολιτικής, καθώς υπερβολική ευελιξία ή πιθανή δημοσιονομική αποδυνάμωση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατακερματισμό μεταξύ των κρατών-μελών και να υπονομεύσουν τη συνοχή της ενιαίας αγοράς. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της επενδυτικής διάστασης της αγροτικής πολιτικής, καθώς η στήριξη εισοδήματος από μόνη της δεν επαρκεί, για να προετοιμάσει τα παραγωγικά συστήματα της επόμενης δεκαετίας.

Σταθερότητα και κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στη συζήτηση παρενέβησαν, επίσης, ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Herbert Dorfmann, Cristi-na Maestre και Carmen Crespo, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας για τους παραγωγούς. Έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και στη σαφέστερη ενεργοποίηση του αποθεματικού κρίσεων της ΚΑΠ.

Η παρέμβαση Hansen: ανθεκτικότητα χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει

Κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας, ο Επίτροπος Γεωργίας, Christophe Hansen, υπογράμμισε ότι η διατροφική ασφάλεια και η παραγωγική ικανότητα της Ευρώπης επανέρχονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας. Όπως σημείωσε, η γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις, από τη μείωση της ζωικής παραγωγής και τις ζωονόσους έως την αβεβαιότητα στις αγορές και το υψηλό κόστος παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροτικού τομέα προϋποθέτει περισσότερες επενδύσεις, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και αποτελεσματικότερα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, καθώς και κινητοποίηση πόρων πέρα από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ.

Από τη στρατηγική στις επενδυτικές προτεραιότητες

Η συζήτηση συνεχίστηκε στο πάνελ με θέμα «Ποιες είναι οι επενδυτικές προτεραιότητες;» στο οποίο συμμετείχαν ο Jan Dusik (DG CLIMA), εκπρόσωποι της κτηνοτροφίας και της βιοενέργειας, καθώς και ο Βασίλης Πυργιώτης, υπεύθυνος του Γραφείου Βρυξελλών της GAIA Επιχειρείν.

Στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να οργανωθούν γύρω από τρεις βασικούς άξονες: επενδύσεις σε επίπεδο εκμετάλλευσης, ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών, ιδίως υδατικών και ψηφιακών και καλύτερη διακυβέρνηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός. Οι άξονες αυτοί συνδέουν την παραγωγή, την προσαρμογή στην κλιματική πίεση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Η ελληνική διάσταση των νέων επενδύσεων

Για την Ελλάδα, η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ιδίως ως προς τη διάσταση των ψηφιακών υποδομών στον αγροτικό τομέα. Η ανάπτυξη εθνικών ψηφιακών συστημάτων τα τελευταία χρόνια δημιουργεί μια σημαντική βάση, που μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια της παραγωγής.

Η πρόκληση για την επόμενη περίοδο είναι η διασύνδεση αυτών των υποδομών με ένα διαλειτουργικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε η χώρα να συμμετάσχει ενεργά στη νέα επενδυτική αρχιτεκτονική, που διαμορφώνεται.

Το Global Food Forum ανέδειξε μια σαφή μετατόπιση της ευρωπαϊκής συζήτησης: Η ΚΑΠ δεν καλείται μόνο να διασφαλίσει τη σταθερότητα του σήμερα, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας τα επόμενα χρόνια.