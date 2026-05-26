«Πράσινο φως» για πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Άρτας

Εγκρίθηκαν πρόσφατα οι πρώτες τέσσερις δράσεις του δήμου Αρταίων, για την αγροτική οδοποιία, ύψους 1.700.000 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή πρόκειται για ασφαλτοστρώσεις βασικών αξόνων αγροτικών δρόμων, ενισχύοντας έτσι ουσιαστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δίνοντας λύσεις σε χρόνια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, καθώς θα δημιουργηθούν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες πρόσβασης για τους ανθρώπους της υπαίθρου.

«Η δημοτική αρχή, με σχέδιο, επιμονή και συστηματικές διεκδικήσεις, κατάφερε να εξασφαλίσει μια ιδιαίτερα σημαντική χρηματοδότηση για έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και του αγροτικού κόσμου» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα που πήρε το «πράσινο φως» αφορά σε σημαντική παρέμβαση εργασιών εξυγίανσης και ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκτάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, τη μείωση του κόστους μετακίνησης και τη διευκόλυνση της παραγωγικής δραστηριότητας.

«Η αγροτική οδοποιία δεν είναι ένα καθημερινό απλό τεχνικό έργο. Είναι ζήτημα επιβίωσης και προοπτικής για τον πρωτογενή τομέα και για τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο του δήμου μας. Από την πρώτη ημέρα δεσμευτήκαμε ότι θα διεκδικήσουμε πόρους και έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των δημοτών και αυτό κάνουμε με συνέπεια» δήλωσε ο δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας.

Ο ίδιος πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «η εξασφάλιση των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί αποτέλεσμα σοβαρής δουλειάς, συνεργασίας και συνεχούς πίεσης προς κάθε κατεύθυνση. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, ώστε κανένα χωριό και καμία παραγωγική περιοχή του δήμου Αρταίων να μη μείνει πίσω».