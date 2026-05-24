Ιωάννινα: Σύσκεψη για το οικοσύστημα της Παμβώτιδας

Σύσκεψη για την ουσιαστική προστασία και αποκατάσταση ενός από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ηπείρου, τη λίμνη Παμβώτιδα πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, με πρωτοβουλία των βουλευτών της ΝΔ στα Ιωάννινα, Γιώργου Αμυρά και Μαρίας Κεφαλά.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε υπό τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη συμμετείχαν επίσης ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριμάνης ο δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, καθώς και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ιωαννίνων Γιάννης Τσίγκρος, υψηλόβαθμα στελέχη τριών υπουργείων και στελέχη της διοίκησης του ΟΦΥΠΕΚΑ. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αποφασίστηκε ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία της λίμνης, θέτοντας σαφείς κανόνες και περιορισμούς χρήσεων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι πρέπει να «τρέξει» άμεσα η διαβούλευση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιωαννίνων, ενισχύοντας τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό. Ιδιαίτερη σημασία έχει – όπως ειπώθηκε – η εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 700.000 ευρώ για τον καθαρισμό της λίμνης, ένα έργο ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Επίσης τονίστηκε η αναγκαιότητα της χρηματοδότησης της ανάκτησης της όχθης, όπου αυτό είναι εφικτό, αποκαθιστώντας σταδιακά τη φυσική ισορροπία της Παμβώτιδας.

«Επιτέλους μετά από δεκαετίες ακινησίας, υπάρχει αισιόδοξο μέλλον για την Παμβώτιδα και τα πολύτιμα οικοσυστήματα που συντηρεί» αναφέρει σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, ο οποίος γνωστοποίησε τους προαναφερόμενους άξονες δράσεων που συζητήθηκαν στη σύσκεψη για την προστασία του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας.