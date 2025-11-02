«Η Μεγάλη Συνάντηση»: Γιορτή γεύσεων και πολιτισμού από την Κρήτη και όλη την Ελλάδα στη ΔΕΘ

Για άλλη μια χρονιά, η Κρήτη στήνει ένα μεγάλο τραπέζι στη Θεσσαλονίκη και προσκαλεί τους επισκέπτες της σε μια γιορτή γεύσης και πολιτισμού. Η καρδιά της ελληνικής γαστρονομίας χτυπά έως και τις 2 Νοεμβρίου στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, καθώς το φεστιβάλ «Κρήτη: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας» επιστρέφει δυναμικά, στήνοντας ένα πολύχρωμο πανηγύρι παράδοσης και δημιουργίας.

Δεκάδες παραγωγοί, οικοτεχνίες και μικρές επιχειρήσεις από την Κρήτη και κάθε γωνιά της χώρας, φέρνουν στην πόλη τα αρώματα της ελληνικής γης.

Οι επισκέπτες μπορούν να γευτούν και να αγοράσουν φρέσκα τυριά και παξιμάδια, βότανα και μέλι, ελαιόλαδα, κρασιά και ρακή, παραδοσιακά γλυκά και χειροποίητα ζυμαρικά και άλλα πολλά προϊόντα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 10:30 το πρωί έως και τις 21:30 το βράδυ. Καθημερινά, πολιτιστικά σωματεία από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα ανεβαίνουν στη σκηνή με χορούς, μουσικές και παραδοσιακές φορεσιές, μετατρέποντας την έκθεση σε ένα αληθινό λαϊκό πανηγύρι.

Το φεστιβάλ απευθύνεται στους λάτρεις της παραδοσιακής κουζίνας, αλλά και στους επαγγελματίες της εστίασης και τους μικρούς επισκέπτες, που θα βρουν δραστηριότητες και εκπλήξεις.