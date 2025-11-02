Η διασύνδεση ανάμεσα στην bio-παραγωγή, την bio-μεταποίηση και τον bio-τουρισμό, ως πυλώνων μιας πράσινης, βιώσιμης και καινοτόμου περιφερειακής ανάπτυξης, αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Το Βιολογικό Τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIO EFFECT GREECE», που υλοποιείται από τις αναπτυξιακές εταιρείες Αιτωλική, Τριχωνίδα, ΕΤΑΝΑΜ, Αχαΐα, Ολυμπία και Μεσσηνία. Στο συνέδριο παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), Πάνος Σακελλαρόπουλος, ο οποίος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας παραγωγών, μεταποιητών και τουριστικών επιχειρήσεων.

«Από τα βιολογικά ελαιόλαδα και τα εκλεκτά κρασιά, μέχρι τα μέλια, τα τυριά, τα φρούτα και τα βότανα της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας και της Αχαΐας, η περιφέρειά μας παράγει προϊόντα μοναδικής ταυτότητας και ποιότητας, που συνθέτουν μια τοπική κουζίνα όπου η μεσογειακή διατροφή συναντά τη Γη των Ολυμπιακών Ιδεωδών», τόνισε ο κ. Σακελλαρόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Δημιουργούμε μια αλυσίδα ποιότητας και εμπιστοσύνης, που ενώνει το χωράφι με το πιάτο, το προϊόν με τον επισκέπτη, το τοπίο με την εμπειρία. Ξεχωρίζει το “Ολυμπιακό Πρωινό”, ένα πρότυπο γαστρονομικό εγχείρημα που συνδέει τη διατροφή με τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας τα τοπικά βιολογικά και ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα μέσα από τη φιλοσοφία της αυθεντικότητας και της βιωσιμότητας». Το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τομέων της αγροδιατροφής, του τουρισμού και της υγιεινής διατροφής, μέσα από μια σειρά εξαιρετικά ενδιαφερουσών παρουσιάσεων.

Ο Γεράσιμος Καραντινός, από την Αγροπεριβαλλοντική Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας, ανέδειξε τη δυναμική της σύνδεσης bio-παραγωγής, bio-μεταποίησης και bio-τουρισμού ως εργαλείου για αειφόρο ανάπτυξη. Η Χαρά Αντωνάτου, προϊσταμένη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τις προδιαγραφές για τη χορήγηση σήματος επισκέψιμου ελαιοτριβείου και το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα. Ο Δρ Ιωάννης Κουρκουτάς, καθηγητής Εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανέλυσε τον καθοριστικό ρόλο της μικροβιακής βιοποικιλότητας στην ανάδειξη τοπικών προϊόντων.

Ο Δρ Δημήτρης Καραγιάννης, διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ και ερευνητής στον τομέα του Γαστρονομικού Τουρισμού, παρουσίασε πώς η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης, υγείας και κοινωνικής συνοχής.

Επιπλέον, ο Χάρης Σπηλιάκος, διευθυντής του Γραφείου Έργων και Προγραμμάτων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας και στις δράσεις της ΕΟΚ για την αντιμετώπισή του. Τέλος, η Ελένη Ε. Νικολάου, MSc, Κλινικός Διαιτολόγος – Αθλητικός Διατροφολόγος, μίλησε για τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής σε παιδιά και εφήβους, προτείνοντας πρακτικές κατευθύνσεις για την καθημερινότητα.

Οι εταίροι του σχεδίου συνεργασίας ευχαρίστησαν θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία του συνεδρίου. Το συνέδριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία.