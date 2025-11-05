Η Nestlé συμμαχεί με την Παγκόσμια Οργάνωση Αγροτών για ανθεκτικότερη αγροδιατροφική αλυσίδα

Μια νέα, πρωτοποριακή συνεργασία εγκαινιάζουν η Nestlé και η Παγκόσμια Οργάνωση Αγροτών (World Farmers’ Organisation – WFO), με στόχο τη δημιουργία πιο ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι δύο Οργανισμοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν δίκαιες πολιτικές και πρακτικές λύσεις, όπως η αναγεννητική γεωργία, που θα ενισχύσουν τους αγρότες και θα τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ο πρόεδρος της WFO, Arnold Puech d’Alissac, δήλωσε: «Οι αγρότες αντιμετωπίζουν καθημερινά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και μέρος της λύσης. Η πραγματική αλλαγή απαιτεί ολιστικές προσεγγίσεις και συνεργασία σε όλη την αλυσίδα αξίας. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία με τη Nestlé, θέλουμε να δείξουμε ότι αγρότες και βιομηχανία μπορούν να δουλέψουν μαζί, με εμπιστοσύνη και σεβασμό, για τη δημιουργία δίκαιων, ανθεκτικών και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων για τους ανθρώπους και τον πλανήτη».

Η συνεργασία θα επικεντρωθεί στην κατανόηση των προκλήσεων των αγροτών, την προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας, την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και τη συν-ανάπτυξη βιώσιμων αγροτικών μοντέλων που θα εμπνεύσουν και τις νεότερες γενιές παραγωγών. Ο Chris Hogg, Global Head of Public Affairs της εταιρείας, τόνισε: «Η Nestlé συνεργάζεται με περισσότερους από 600.000 αγρότες παγκοσμίως για τη βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών. Οι αγρότες γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις προκλήσεις της παραγωγής και έχουν τη γνώση να προσαρμόζονται και να εργάζονται με τους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Με τη WFO θέλουμε να τοποθετήσουμε τους αγρότες στο επίκεντρο και να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις και τις ανησυχίες τους για τη διαμόρφωση καλύτερων αγροτικών πολιτικών».

Η Παγκόσμια Οργάνωση Αγροτών εκπροσωπεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο αγρότες μέσω εθνικών ενώσεων και συνεταιρισμών σε περισσότερες από 50 χώρες. Όπως και η Nestlé, δίνει προτεραιότητα στη δράση για το κλίμα «από τη βάση προς τα πάνω», προωθώντας τη βιώσιμη και ανθεκτική γεωργία και ενδυναμώνοντας τις αγροτικές κοινότητες και τις τοπικές οικονομίες.