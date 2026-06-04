Υπέρ της μετακίνησης των κτηνοτρόφων στα βουνά ο Δ. Κουρέτας

Nα δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών στους θερινούς βοσκοτόπους και να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ήδη τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας.

Ο κ. Κουρέτας γνωστοποιεί ακόμη ότι «οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η μετακίνηση των κοπαδιών να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο». Η επιστολή Κουρέτα εκφράζει και τους κ.κ. Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Αναλυτικότερα στην επιστολή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα προς το υπουργείο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι “η τραγική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ιδιαίτερα μετά την υπ’ αριθμ. 138714/29-05-2026 απαγορευτική για τις μετακινήσεις εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου σας. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει μεγάλο αριθμό αιγοπροβατοτρόφων οι οποίοι τη θερινή περίοδο μετακινούνται προς θερινούς βοσκότοπους της Κεντρικής, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου (μόνο στην ΠΕ Λάρισας ο αριθμός τους προσεγγίζει τους 300 με ζωικό κεφάλαιο μεγαλύτερο από 70.000 αιγοπρόβατα).

Οι εκτροφές αυτές κατά τη χειμερινή περίοδο διαβιούν σε πρόχειρα καταλύματα χωρίς τις αναγκαίες υποδομές (δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία) για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας.

Λόγω της επί σειράς ετών ετήσιας μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων να ανταποκριθούν στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων τους (αδυναμία αγοράς και αποθήκευσης ζωοτροφών).

Η παραμονή των μετακινούμενων ζώων εντός των σταβλικών εγκαταστάσεων (χειμερινά, πρόχειρα καταλύματα):

α. Επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό τόσο τις αποδόσεις των ζώων (μείωση της γαλακτοπαραγωγής άρα επιφέρει πρόσθετη μείωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων τόσο άμεσο, όσο και έμμεσο μέσω της πιθανής απώλειας των συνδεδεμένων ενισχύσεων από την μείωση της ποσότητας γάλακτος) αυτών αφού είναι συνηθισμένα σε διαφορετικό τρόπο διαβίωσης,

β. Παραβιάζει τους βασικούς κανόνες ευζωίας (έκθεση των ζώων σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη νερού, αδυναμία άσκησης των καθημερινών τους συνηθειών). Άλλωστε τα κοπάδια που μετακινούνται, ανήκουν ως επί το πλείστον σε γηγενείς, παραδοσιακές φυλές ευαίσθητες στις ακραίες συνθήκες θερμοκρασιών που επικρατούν στα πεδινά κατά τη θερινή περίοδο.

γ. Ταυτόχρονα οι συνθήκες αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα.

Ο συνεχής συγχρωτισμός των ζώων εντός των κλειστών εγκαταστάσεων λόγω των συνεχόμενων για μεγάλο χρονικό διάστημα απαγορεύσεων, με την ταυτόχρονη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου λόγω τοκετών, οδηγεί στη δημιουργία περιβάλλοντος προδιαθεσικού σε άλλα νοσήματα (αναπνευστικά, παρασιτώσεις, διάρροιες κλπ).

Η θερινή μετακίνηση των κοπαδιών πέρα από τους πρακτικούς λόγους, αποτελεί και ένα πολιτισμικό φαινόμενο αιώνων, άρρηκτα δεμένο με την κτηνοτροφία της Περιφέρειάς μας. Η μετακίνηση των κτηνοτρόφων δεν αποτελεί μόνο επανασύνδεση με τους τόπους καταγωγής, αλλά στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και ζωντανεύει την ορεινή Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η επιδημιολογική εικόνα της νόσου, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται κρούσματα της νόσου, δεν δικαιολογεί την αυστηρότατη απαγόρευση όλων των μετακινήσεων, λαμβάνοντας ειδικά υπόψη σας ότι τα μετακινούμενα κοπάδια απέχουν πολύ το ένα από το άλλο στους θερινούς βοσκότοπους.

Η αποσυμφόρηση των περιοχών με μεγάλο ζωικό κεφάλαιο και αυξημένη πυκνότητα και εγγύτητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, θα βοηθήσει την μείωση της διασποράς και μετάδοσης της νόσου, παρά θα επιδεινώσει την υπάρχουσα επιδημιολογική εικόνα.

Η καταργηθείσα υπ’ αριθμ. 71825/04-05-2026 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ, όριζε τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα μετακινούνταν τα κοπάδια (κλινικός έλεγχος, λήψη δειγμάτων σιέλου και εξέταση με PCR κλπ) και οι οποίες διασφάλιζαν την αποτροπή μετάδοσης της νόσου σε νέες περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη σας όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως άμεσα επαναφέρετε σε ισχύ την καταργηθείσα εγκύκλιο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης των κοπαδιών στους θερινούς βοσκοτόπους και να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ήδη τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας”.

Πηγή ertnews.gr