Σε ανοδική πορεία τα βιολογικά κρασιά της Γαλλίας

Με την αξία των πωλήσεων βιολογικών κρασιών να έχει αυξηθεί κατά 7% το 2024, σε ανοδική πορεία παγκοσμίως παραμένει η ζήτηση για γαλλικά βιολογικά κρασιά, όπως διαπιστώνει η Διεπαγγελματική Ένωση Αμπελουργών SudVinBio, χαρακτηρίζοντας τη ζήτηση «ανθεκτική, τόσο σε όρους όγκου, όσο και αξίας».

Ωστόσο, καθώς η καλλιέργεια συνεχίζει να κινείται σημαντικά ανοδικά, ο τομέας θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες ενδυνάμωσης της κατανάλωσης, όπως επισημαίνεται, για να υπάρχει κοινό για το προϊόν που παράγεται ολοένα και περισσότερο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του φορέα, που διεξήχθη σε ένα δείγμα 2.500 ατόμων αντιπροσωπευτικού του πληθυσμού της ηπειρωτικής Γαλλίας, ηλικίας μεταξύ 18 και 75 ετών, ένα 69% του πληθυσμού πίνει κρασί και το 39% πίνει βιολογικό κρασί. Με βάση τα στοιχεία, μόλις το 7% των ερωτηθέντων δήλωσαν τακτικοί καταναλωτές, ενώ ένα 37% περιστασιακοί.

Ως προς την ηλικιακή κατανομή, τα άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών αντιπροσωπεύουν το 31% των καταναλωτών βιολογικού κρασιού, ενώ σε ό,τι αφορά το συμβατικό προϊόν μόλις το 18% του πληθυσμού πίνει μόνο συμβατικό κρασί, υποδηλώνοντας μια αυξημένη τάση για βιολογικά προϊόντα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Μάλιστα, εκείνοι που προτιμούν το βιολογικό προϊόν έδειξαν, επίσης, μεγαλύτερη ανησυχία για τον αντίκτυπο των τροφίμων στην υγεία, αλλά και ευαισθητοποίηση ως προς το περιβάλλον σε σχέση με την αγορά τροφίμων.

Σε ό,τι αφορά τα κανάλια διανομής, η άνοδος στην αξία των πωλήσεων ήταν περισσότερο εμφανής σε κανάλια υψηλότερης αξίας, ενώ σε δίκτυα, όπως τα σούπερ μάρκετ και οι υπεραγορές, η αξία υποχώρησε κατά 8%.

«Εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η κατανάλωση σε όλα τα κανάλια», αναφέρει η SudVinBio, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της έρευνας, ιδίως καθώς η παραγωγή συνεχίζει να ξεπερνά τη ζήτηση, όπως επισημαίνεται σύμφωνα με την ιστοσελίδα thedrinksbusiness.

Όπως σημειώνεται, ο γαλλικός πιστοποιημένος βιολογικός αμπελώνας αυξήθηκε επτά φορές μεταξύ 2010 και 2024. «Σε σχέση με την ιστορία της γαλλικής γεωργίας, η ανάπτυξη του βιολογικού τομέα είναι εντυπωσιακή. Πριν από 25 χρόνια, βρισκόταν στα σπάργανα. Σήμερα, το 20,87% της έκτασης των αμπελώνων μας είναι είτε πιστοποιημένης βιολογικής παραγωγής είτε σε φάση μετατροπής», σημείωσε ο Julien Franclet, πρόεδρος της SudVinBio.