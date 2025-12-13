Εν αναμονή της «στοχευμένης αναθεώρησης» του Κανονισμού των Βιολογικών

Την ερχόμενη Τρίτη, στις 16 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθεί η «στοχευμένη αναθεώρηση» του Κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα, στο περιθώριο της συνόδου της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο (15-18 Δεκεμβρίου), σύμφωνα με όσα αναφέρει το τελευταίο τεύχος του AGRA-FACTS (σ.σ. ενημερωτική πλατφόρμα που καλύπτει ειδήσεις και αναλύσεις για την αγροτική πολιτική της ΕΕ).

Πρόκειται για ένα πακέτο από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Κομισιόν, που θα περιλαμβάνει τις πολυαναμενόμενες στοχευμένες τροποποιήσεις του Κανονισμού 2018/848, το οποίο παραμένει αρκετά τεχνικό, όπως είχε προαναγγείλει ο επίτροπος Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν, από τις 23 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Βιολογικών Προϊόντων, καθώς και έναν ευρύτερο χάρτη για την αναθεώρηση της δευτερογενούς νομοθεσίας για τον τομέα. Παράλληλα, ένα επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για τον τομέα αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026, ενδεχομένως κατά το 2ο ή 3ο τρίμηνο του νέου έτους.

Η διαδικασία για την υποβολή στοιχείων παρέμεινε ανοιχτή από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου και συγκέντρωσε 720 απαντήσεις, επιδιώκοντας μία «στοχευμένη προσαρμογή» ενός αποτελεσματικότερου και ευκολότερου προς εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου, διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα της βιολογικής παραγωγής, αλλά και σταθερούς κανόνες εμπορίου.

Σύμφωνα με το σύντομο σχέδιο της πρότασης από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας –αν και ακόμη ανοιχτό σε αλλαγές– που επικαλείται η ενημερωτική πλατφόρμα, αναμένονται, μεταξύ άλλων, η παροχή μεγαλύτερης σαφήνειας σε ό,τι αφορά τη χρήση του λογότυπου βιολογικής παραγωγής, καθώς και διευκρινίσεις ως προς τη χρήση όρων παράγωγων και υποκοριστικών», όπως «βιο» ή «οικο», όσον αφορά την επισήμανση και τη διαφήμιση των προϊόντων και τη χρήση του λογότυπου σε μεταποιημένα τρόφιμα και εισαγόμενα προϊόντα. Τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν και στους κανόνες για την πτηνοτροφία, ενώ αλλαγές περιλαμβάνονται και στα κριτήρια επιλεξιμότητας για ομάδες επιχειρήσεων και μικρούς πωλητές μη συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων.

Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι τόσο το νομοθετικό κείμενο αυτό καθαυτό, όσο το γεγονός ότι οι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως η IFOAM Organics Europe και οι Copa-Cogeca, συμφωνούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα – ενδεχομένως μέσω επείγουσας διαδικασίας, σημειώνει η AGRA-FACTS, με τον τομέα να έχει επισημάνει ήδη από την περίοδο των διαβουλεύσεων την ανάγκη, ώστε τα πραγματικά «βασικά στοιχεία» να συμπεριληφθούν σε έναν ολοκληρωμένο χάρτη πορείας για την απλούστευση της δευτερογενούς νομοθεσίας σχετικά με τη βασική πράξη. Ένας χάρτης που εάν δεν αποδώσει, θα οδηγήσει σε πιέσεις από πλευράς φορέων ίσως και ευρωβουλευτών, για ευρύτερες τροποποιήσεις του βασικού νόμου, ο οποίος θα πρέπει να ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Πρόκειται για ημερομηνία ορόσημο, κυρίως ως προς το κρίσιμο των προθεσμιών του Κανονισμού που σχετίζονται με τις συμφωνίες ισοδυναμίας με τις τρίτες χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα, υπάρχει πρόβλεψη για την επαναδιαπραγμάτευση και των έντεκα συμφωνιών ισοδυναμίας της ΕΕ με βασικές αγορές όπως οι ΗΠΑ, Ιαπωνία, Νότια Κορέα κ.λπ., αξίας περίπου 12-15 δισ. ευρώ σε εξαγωγές, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Επομένως, εάν η αναθεώρηση του βασικού νόμου παραταθεί πέραν της προθεσμίας αυτής, ενέχεται ο κίνδυνος της αβεβαιότητας στο εμπόριο για τον τομέα των βιολογικών.

Προοπτική παράτασης

Πάντως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλείται σχέδιο αναθεώρησης, το οποίο διέρρευσε και τέθηκε σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα, στις προθέσεις της Κομισιόν φαίνεται πως είναι πρόταση για παράταση της προθεσμίας αναγνώρισης όλων των υφιστάμενων συμφωνιών βιολογικής γεωργίας με «ισοδύναμες» τρίτες χώρες, για μία δεκαετία, από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2036.