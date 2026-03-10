Η SQM επεκτείνει την παρουσία της στην Ευρώπη με τη δημιουργία θυγατρικής στην Ελλάδα

Η διεθνής εταιρεία SQM, ένας από τους κορυφαίους παρόχους έξυπνων και βιώσιμων προϊόντων θρέψης για τη γεωργία, ανακοίνωσε την ίδρυση της νέας θυγατρικής της στην Ελλάδα, με την επωνυμία SQM Hellas. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αγορά και ενισχύει τη δέσμευσή της για στενότερη συνεργασία με τους πελάτες της στην περιοχή.

Η δημιουργία της SQM Hellas αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, στόχος είναι η παροχή πιο άμεσης και αποτελεσματικής υποστήριξης στους συνεργάτες και παραγωγούς, μέσα από ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό δίκτυο διανομής.

Η στελέχωσή της έχει ξεκινήσει από μία «σφιχτή» ομάδα, που αποτελείται από τους:

Θεοδώρα Γεωργούδη (Accountant),

Fernando Kossatz Saad (Balkans Commercial Director) και

Κωνσταντίνος Μπάγκας (Technical Sales Representative)

Σε εμπορικό και στρατηγικό επίπεδο, η νέα θυγατρική φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στην Ελλάδα, εδραιώνοντας τη θέση της SQM ως βασικού συνεργάτη στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας.

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στη χώρα, η SQM Hellas θα αξιοποιήσει τις υπηρεσίες logistics της εταιρείας Transorient LTD. Η Transorient διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στις διεθνείς μεταφορές και στις υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας και θα παρέχει υποστήριξη μέσω της σύγχρονης αποθηκευτικής της εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας διασφαλίζεται η αξιόπιστη και αποτελεσματική διανομή των προϊόντων της SQM στην ελληνική αγορά.

Επίσημα η SQM Hellas αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί τους επόμενους μήνες. Με τη νέα αυτή παρουσία στην Ελλάδα, η SQM επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή καινοτομία στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας σε πιο αποδοτικά και υπεύθυνα μοντέλα παραγωγής.

Η SQM Nutrition, με έδρα τη Χιλή, προσφέρει έξυπνες και βιώσιμες θρεπτικές λύσεις για καλλιέργειες υψηλής αξίας, συνδυάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη. Η πρόταση αξίας της εταιρείας βασίζεται σε ένα ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει εξειδικευμένα λιπάσματα και λύσεις υψηλής αποδοτικότητας.

Μέσα από τη συνεχή καινοτομία, η SQM Nutrition ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία και μοντέλα γεωργίας ακριβείας, που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών και στην ενίσχυση της κερδοφορίας των παραγωγών. Παράλληλα, η εταιρεία επικεντρώνεται σε αγορές υψηλής αξίας, προσφέροντας διαφοροποιημένες λύσεις που επιτρέπουν στους συνεργάτες της να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά τους με αποδοτικό και υπεύθυνο τρόπο.